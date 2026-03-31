Turquía vuelve al Mundial 24 años después

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Turquía venció a Kosovo y aseguró su regreso al Mundial tras 24 años, liderada por Güler y Yildiz en un duelo intenso.

Turquía, comandada por Arda Güler y Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, tras derrotar 0-1 a Kosovo en Pristina con gol de Kerem Akturkoglu.

🌏🚨GOAL AKTURKOGLU SCORES



KOSOVO 0-1 TURKEY



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Kosovo tuvo muy cerca el acceso a su primer gran torneo, pero fue inferior ante la experiencia de los jugadores turcos, más habituados a este tipo de escenarios.

Güler fue de menos a más y Yildiz fue determinante, siendo por momentos el jugador más desequilibrante del equipo dirigido por Vincenzo Montella.

Turquía jugará en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, y prolongó su racha invicta a seis partidos consecutivos.

🚨 ALERTA 🚨



Turquía venció por la mínima diferencia a Kosovo y asegura su pase al Mundial del 2026. Estará en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. pic.twitter.com/aRAwoigGiQ — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) March 31, 2026

Kosovo generó peligro con remates de Veldin Hodza y Kreshnik Hajrizi, pero se encontró con la defensa turca y el portero Cakir.

Turquía tardó en reaccionar, pero Orkun Kokcu avisó primero y luego llegaron las ocasiones de Yildiz, mientras que Fisnik Asllani estrelló un balón en el larguero.

El gol llegó al inicio del segundo tiempo, tras una combinación entre Akturkoglu y Kokcu, que terminó con el tanto decisivo.

TURKEY ARE QUALIFIED FOR THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME SINCE 2002! LOOK WHAT IT MEANS TO ARDA GULER!!! pic.twitter.com/22WTQDS3Tm — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) March 31, 2026

El tanto golpeó anímicamente a Kosovo, aunque insistió hasta el final, obligando a Cakir a convertirse en figura.

Turquía resistió y selló su clasificación al Mundial, el tercero de su historia tras 1954 y 2002, mientras que Kosovo se quedó a las puertas.

🚨 TURKEY RETURN TO THE WORLD CUP AFTER 24 YEARS! 🇹🇷 pic.twitter.com/LPY4ND5KcN — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 31, 2026

Ficha técnica:

0 - Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova, m.71), Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti, m.84), Dion Gallapeni; Veldin Hodza (Albion Rahmani, m.91), Elvis Rexhbecaj (Milot Rashica, m.80), Florent Muslija; Fisnik Asllani y Vedat Muriqi.

1 - Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (Mert Muldur, m.89), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Eren Elmali, m.84); Arda Guler (Salih Ozcan, m.83), Orkun Kokcu, Kenan Yildiz (Denis Gul, m.89); y Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, m.68).

Goles: 0-1, mm.52: Kerem Akturkoglu.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Albian Hajdari, Florent Mullija y Milot Rashica, de Kosovo y a Kerem Akturkoglu, Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Zeki Celik y Ugurcan Cakir, de Turquía.

Incidencias: encuentro final de la repesca, eliminatoria C, disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina ante cerca de 14.000 espectadores.