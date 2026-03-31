Turquía vuelve al Mundial 24 años después

Turquía, comandada por Arda Güler y Kenan Yildiz, logró el regreso, veinticuatro años después, a la fase final de un Mundial, tras derrotar 0-1 a Kosovo en Pristina con gol de Kerem Akturkoglu.
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KOSOVO 0-1 TURKEY
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Kosovo tuvo muy cerca el acceso a su primer gran torneo, pero fue inferior ante la experiencia de los jugadores turcos, más habituados a este tipo de escenarios.
Güler fue de menos a más y Yildiz fue determinante, siendo por momentos el jugador más desequilibrante del equipo dirigido por Vincenzo Montella.
Turquía jugará en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia, y prolongó su racha invicta a seis partidos consecutivos.
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Turquía venció por la mínima diferencia a Kosovo y asegura su pase al Mundial del 2026. Estará en el Grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. pic.twitter.com/aRAwoigGiQ
Kosovo generó peligro con remates de Veldin Hodza y Kreshnik Hajrizi, pero se encontró con la defensa turca y el portero Cakir.
Turquía tardó en reaccionar, pero Orkun Kokcu avisó primero y luego llegaron las ocasiones de Yildiz, mientras que Fisnik Asllani estrelló un balón en el larguero.
El gol llegó al inicio del segundo tiempo, tras una combinación entre Akturkoglu y Kokcu, que terminó con el tanto decisivo.
TURKEY ARE QUALIFIED FOR THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME SINCE 2002! LOOK WHAT IT MEANS TO ARDA GULER!!! pic.twitter.com/22WTQDS3Tm— TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) March 31, 2026
El tanto golpeó anímicamente a Kosovo, aunque insistió hasta el final, obligando a Cakir a convertirse en figura.
Turquía resistió y selló su clasificación al Mundial, el tercero de su historia tras 1954 y 2002, mientras que Kosovo se quedó a las puertas.
🚨 TURKEY RETURN TO THE WORLD CUP AFTER 24 YEARS! 🇹🇷 pic.twitter.com/LPY4ND5KcN— Polymarket FC (@PolymarketFC) March 31, 2026
Ficha técnica:
0 - Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda (Edon Zhegrova, m.71), Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari (Fidan Aliti, m.84), Dion Gallapeni; Veldin Hodza (Albion Rahmani, m.91), Elvis Rexhbecaj (Milot Rashica, m.80), Florent Muslija; Fisnik Asllani y Vedat Muriqi.
1 - Turquía: Ugurcan Cakir; Zeki Celik (Mert Muldur, m.89), Ozan Kabak, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu (Eren Elmali, m.84); Arda Guler (Salih Ozcan, m.83), Orkun Kokcu, Kenan Yildiz (Denis Gul, m.89); y Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, m.68).
Goles: 0-1, mm.52: Kerem Akturkoglu.
Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Albian Hajdari, Florent Mullija y Milot Rashica, de Kosovo y a Kerem Akturkoglu, Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu, Zeki Celik y Ugurcan Cakir, de Turquía.
Incidencias: encuentro final de la repesca, eliminatoria C, disputado en el estadio Fadil Vokrri de Pristina ante cerca de 14.000 espectadores.