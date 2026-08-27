UEFA pide en Nueva York citar a Kushner para recabar pruebas sobre Infantino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El organismo europeo solicitó autorización judicial en Nueva York para obtener información sobre el fallido proyecto comercial de la FIFA.

La UEFA acudió este jueves a un tribunal federal de Manhattan para solicitar autorización para citar al empresario Joshua Kushner y a su fondo de inversión Thrive Capital con el fin de obtener documentos sobre el fallido proyecto comercial de la FIFA para privatizar parte de sus derechos comerciales.

La petición, presentada bajo el mecanismo estadounidense de obtención de pruebas para procedimientos judiciales extranjeros, busca acceder a comunicaciones y documentos relacionados con el desarrollo de FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto que contemplaba trasladar los derechos comerciales de la FIFA a una nueva entidad y vender una participación a inversores privados.

El organismo europeo pretende utilizar estas pruebas en la denuncia que prepara contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal ante su proyecto de crear la FFE para comercializar sus competiciones y que luego paralizó ante las fuertes críticas, recoge The Wall Street Journal (WSJ).

UEFA is preparing a criminal complaint against FIFA President Gianni Infantino in Swiss courts for possible financial mismanagement over his failed plan to sell future World Cup profits to private investors.



“UEFA and its counsel are contemplating a Swiss criminal proceeding… pic.twitter.com/5SRKSfJi3W — TSN (@TSN_Sports) August 27, 2026

Según un documento fechado este jueves, el organismo europeo contempla acciones penales en virtud del Artículo 158 del Código Penal suizo y también ha pedido autorización a un tribunal de Estados Unidos en Florida para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.

La UEFA también pretende tomar declaración a Kushner, fundador y consejero delegado de Thrive Capital y hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, según WSJ.

The Kushner scion and younger brother of Jared rode the AI wave to an eleven-digit fortune, as his VC firm Thrive Capital nearly tripled its assets thanks to smart bets on OpenAI and SpaceX. Now he’s looking to spend some cash on the NBA’s Lakers. https://t.co/etFLIiihvo

📸: Al… pic.twitter.com/k6476CQQel — Forbes (@Forbes) August 23, 2026

Su firma, Thrive Capital Management, estaba llamada a ser una de las principales inversoras de FFE, con una inversión prevista de unos 4.200 millones de dólares a cambio de una participación del 20 % en una entidad valorada en unos 20.000 millones.

La documentación solicitada en Nueva York incluye información sobre el desarrollo y valoración del proyecto, así como las comunicaciones entre los potenciales inversores y la FIFA.

La UEFA ya comunicó formalmente el pasado 31 de julio a la FIFA que estaba considerando activamente emprender acciones legales por su plan de crear la FFE, abierta a capital privado para comercializar sus competiciones, y la requirió que conservara todos los documentos relativos al mismo.

El documento reclamaba a Infantino y a la FIFA adoptar medidas de forma inmediata para conservar toda la documentación relativa al proyecto almacenada, física o electrónicamente, que esté en posesión del organismo y pide que suspenda la destrucción de la misma, con advertencia de posibles consecuencias por ello.