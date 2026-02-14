UFC Fight Night 267: ‘Es tiempo de demostrar que yo gané en París’, asegura Joselyne Edwards ante segunda pelea contra Nora Cornolle

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La revancha ante la francesa Cornolle surgió de manera inesperada. Edwards tenía en mente enfrentar a alguien mejor posicionada en el ranking, pero las circunstancias cambiaron.

Joselyne “La Pantera” Edwards (16-6, 7 KOs) abrirá su calendario 2026 este 21 de febrero en Houston, cuando enfrente a la francesa Nora Cornolle en el UFC Fight Night 267, en una pelea que tiene un componente especial: será la revancha del UFC Fight Night 226, celebrado en París, donde Cornolle se impuso por decisión unánime en tres asaltos.

Para la panameña, ubicada actualmente en el puesto 14 del ranking del peso gallo femenino de la UFC, este combate no solo representa su primer compromiso del año, sino una oportunidad directa de reivindicación y de confirmar el crecimiento sostenido que ha mostrado en sus últimas presentaciones.

En la antesala de su regreso al octágono, Edwards transmite serenidad.

“Estoy tranquila, yo siempre hago mi campamento bien tranquila y enfocada, cero ruido alrededor de otras cosas que no tengan que ver con mi pelea”, comentó desde el gimnasio en Las Vegas, donde afina los últimos detalles.

“Ni siquiera la tenía en mente para pelear ahorita mismo. Quería pelear con alguien más arriba, pero no estaba disponible. Yo ya estaba en Panamá para pasar Navidad y Año Nuevo cuando me llaman y me dicen que voy a pelear el 21 de febrero contra ella”, relató. “Yo sé que esa pelea la gané y llegó el tiempo de demostrarlo”.

A sus 30 años, Edwards reconoce una evolución marcada no solo en lo físico, sino en lo mental.

“Antes me montaba en el octágono y no tenía ni un plan, iba a tirar golpes y a ganar mi pelea. Ahora me siento más estratégica, pienso más dónde pegar, dónde no, qué hacer con cada detalle”.

Instalada en Las Vegas, la panameña ha reforzado uno de los pilares que la llevó a la élite: el boxeo.

“Cuando me mudé acá entrenaba Muay Thai y MMA completo, pero había abandonado el boxeo. En estas últimas peleas lo he retomado, tengo mi entrenador de boxeo aparte. El boxeo fue lo que me trajo hasta donde estoy. Mis manos me llevaron a UFC”, afirmó.

Más allá de la revancha inmediata, el horizonte es claro.

“Estoy cada vez más motivada. Ahora que estoy en el ranking (#14), el campeonato se siente más cerca. No es fácil, pero sé que estoy capaz de llegar. Mi objetivo es ser campeona y lo voy a lograr”. Edwards habla con convicción, convencida de que el proceso vivido desde su debut hasta su pelea número 12 en la organización la ha preparado para una eventual oportunidad titular.