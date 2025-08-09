UFC: Panameña Joselyne Edwards derrota por nocaut a Priscila Cachoeira en electrizante primer asalto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La peleadora panameña Joselyne La Pantera Edwards volvió a rugir con fuerza este sábado en Las Vegas, al vencer por nocaut técnico a la brasileña Priscila Cachoeira en un combate que terminó con apenas 2 minutos y 35 segundos de acción en el primer asalto.

Edwards mostró nuevamente la contundencia de su boxeo, apelando a su fortaleza en el intercambio de golpes para dominar desde el inicio.

La panameña conectó primero una combinación rápida y precisa de cinco golpes que dejó a Cachoeira en desventaja. Sin dar respiro, Edwards lanzó un poderoso gancho seguido de un recto que mandó a la brasileña al suelo, obligando al árbitro a detener la pelea.

El resultado no sorprendió a los aficionados ni a los analistas, pues el favoritismo de Edwards había aumentado notablemente en las apuestas antes del combate, reflejando la confianza que genera su trayectoria reciente y su dominio en el peso gallo femenino.

Con esta victoria por nocaut, Edwards afianza su posición dentro de la UFC y se espera que continúe escalando en la clasificación oficial de la división de las 135 libras.

La Pantera, quien suma ahora siete triunfos dentro de la promotora, reafirma así su intención de ser una contendiente seria para las posiciones de privilegio en el ranking.