UFC: Panameña Joselyne Edwards lista para volver al octágono este sábado en Las Vegas

A solo tres días del combate y con la cuenta regresiva ya publicada en sus redes sociales, la panameña Joselyne La Pantera Edwards se alista para regresar a la acción este sábado 10 de agosto en el UFC Fight Night de Las Vegas, donde enfrentará a la brasileña Priscila Cachoeira en una pelea pactada en el peso gallo (135 libras).

Edwards, de 29 años, llega con una racha de dos victorias consecutivas en la UFC y una creciente reputación dentro de la división. Actualmente clasificada número 14 del mundo, la pacoreña buscará consolidar su ascenso frente a una rival de experiencia, que aceptó el combate con poco tiempo de anticipación tras la salida de Mayra Bueno Silva, originalmente programada para esta cartelera.

“Tres días para la acción”, escribió Edwards en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una foto suya luciendo una chaqueta de UFC. La panameña, con récord de 15 victorias y 6 derrotas en las artes marciales mixtas, es considerada favorita en los pronósticos, con momios de -250, lo que refleja la confianza que genera su desempeño reciente dentro del octágono.

Por su parte, Priscila Cachoeira, de 36 años, cuenta con una marca de 13-6 en su carrera profesional y busca aprovechar esta nueva oportunidad para escalar posiciones en la categoría. Aunque no figura actualmente entre las 15 mejores del peso gallo, llega motivada tras un impresionante nocaut ante Josiane Nunes el pasado marzo.

En cuanto a características físicas, Cachoeira mide 5 pies 7 pulgadas (1.70 metros), mientras que Edwards presenta una ventaja con una estatura de 5 pies 8 pulgadas (1.73 metros), así también goza de mayor alcance lo que podría ser determinante en un combate que se proyecta con mucho intercambio de golpes en la distancia.

El pasado mes de abril, Edwards firmó una de sus mejores actuaciones al derrotar por nocaut técnico a Chelsea Chandler en Kansas City, conectando con fuerza desde el inicio, derribando con precisión y finalizando la pelea contra la reja en el primer asalto. Antes de eso, había sometido a la brasileña Tamires Vidal en UFC Vegas 99.

La panameña, primera mujer de su país en competir en UFC, ha sido clara en su objetivo: abrirle camino a más talento canalero en las MMA y hacer que la mayor promoción del mundo algún día aterrice en Panamá. “Mi país tiene mucho que mostrar al mundo de las MMA”, dijo tras su última victoria.