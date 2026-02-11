Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Última hora: De Zerbi y Marsella terminan contrato por mutuo acuerdo

    La salida de Roberto De Zerbi del Olympique de Marsella se hizo oficial a tempranas horas de la mañana del miércoles, hora local, por medio de un comunicado en la cuenta de X del club.

    Humberto Cornejo / Jaime Heilbron
    Última hora: De Zerbi y Marsella terminan contrato por mutuo acuerdo
    Roberto De Zerbi en la goleada contra el PSG. EFE

    El ciclo de Roberto De Zerbi en el Olympique de Marsella llegó a su fin. El club francés lanzó un comunicado en sus redes sociales temprano en la madrugada del miércoles, hora local.

    La salida del técnico del club galo se determinó e hizo oficial tras una serie de conversaciones claves mantenidas en las últimas horas con jugadores y directivos del club.

    De acuerdo al periodista Florent Germain, de RMC Sport, el entrenamiento de este martes en el centro de entrenamiento Robert Louis-Dreyfus fue determinante. Allí, De Zerbi dialogó tanto con el plantel como con la cúpula dirigencial para definir su futuro inmediato, en medio de un ambiente marcado por las recientes derrotas del equipo, calificadas como humillantes.

    Germain señala que el entrenador se mostró profundamente afectado por los resultados y por la falta de respuesta de sus futbolistas en los compromisos más recientes, un factor que habría acelerado este desenlace.

    La información también había sido replicada por el reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien reforzó la versión de que el capítulo de De Zerbi en Marsella estaba a punto de cerrarse.

    Ante este panorama, el Olympique de Marsella analiza una solución interina para el compromiso del próximo sábado frente al Estrasburgo (17:00 horas). Entre las opciones aparecen Jacques Abardonado y Romain Ferrier, actual técnico del equipo filial.

    El club no anunció en el comunicado quien reemplazará a De Zerbi de forma interina, pero se espera que lo haga en las próximas horas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más