Última hora: De Zerbi y Marsella terminan contrato por mutuo acuerdo

La salida de Roberto De Zerbi del Olympique de Marsella se hizo oficial a tempranas horas de la mañana del miércoles, hora local, por medio de un comunicado en la cuenta de X del club.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

La salida del técnico del club galo se determinó e hizo oficial tras una serie de conversaciones claves mantenidas en las últimas horas con jugadores y directivos del club.

De acuerdo al periodista Florent Germain, de RMC Sport, el entrenamiento de este martes en el centro de entrenamiento Robert Louis-Dreyfus fue determinante. Allí, De Zerbi dialogó tanto con el plantel como con la cúpula dirigencial para definir su futuro inmediato, en medio de un ambiente marcado por las recientes derrotas del equipo, calificadas como humillantes.

Germain señala que el entrenador se mostró profundamente afectado por los resultados y por la falta de respuesta de sus futbolistas en los compromisos más recientes, un factor que habría acelerado este desenlace.

La información también había sido replicada por el reconocido periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, quien reforzó la versión de que el capítulo de De Zerbi en Marsella estaba a punto de cerrarse.

Ante este panorama, el Olympique de Marsella analiza una solución interina para el compromiso del próximo sábado frente al Estrasburgo (17:00 horas). Entre las opciones aparecen Jacques Abardonado y Romain Ferrier, actual técnico del equipo filial.

El club no anunció en el comunicado quien reemplazará a De Zerbi de forma interina, pero se espera que lo haga en las próximas horas.