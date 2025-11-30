Última hora: Plaza Amador se corona bicampeón panameño por primera vez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Deportivo Plaza Amador ratificó que vive el mejor momento de su historia al coronarse campeón del Torneo Clausura LPF Tigo 2025, tras derrotar al Alianza FC por un marcador de 2-0 con goles de Jorlián Sánchez y José Murillo, en la gran final disputada en el Estadio Rommel Fernández. Con el triunfo, alcanzó nueve títulos en el plano local y finalmente logró un bicampeonato que le había sido esquivo desde la formación de la Liga Panameña de Fútbol (antigua ANAPROF) en 1988.

Desde el inicio del primer tiempo, el balón tuvo dueño y amo en el Plaza Amador. El león desplegó el fútbol que ha demostrado a lo largo de la temporada, liderado por su capitán Alberto “Negrito” Quintero.

Durante los primeros minutos, el Plaza se acercaba, pero sin claridad. El Alianza, por su parte, apostaba al contragolpe, intentando aprovechar los espacios que dejaba su rival.

Los leones finalmente abrieron el marcador al minuto 16, por medio de un remate de cabeza de Jorlián Sánchez. El gol desató la euforia en la afición placina, que en todo momento alentó a su equipo.

La tónica continuó durante el resto de la primera parte, con el Plaza presionando pero sin claridad, mientras los verdolagas intentaban jugar a la contra.

La paciencia finalmente pareció pagar dividendos para el Alianza en el minuto 43, cuando remató a quemarropa, pero Jilmar Sánchez logró sacar la pelota sobre la línea. Tras un primer tiempo sumamente equilibrado, Plaza Amador mantenía una leve ventaja por la mínima.

El complemento siguió la misma tónica de la primera parte, con el equipo del pueblo controlando el balón pero sin lograr llegar con claridad. El Alianza, por su parte, seguía presionando, pero le costaba crear oportunidades de gol.

La primera situación controversial de la segunda parte llegó en el minuto 63, cuando los verdolagas intentaron rematar dentro del área chica. Un jugador placino pareció pisar al rival, pero el árbitro vio algo distinto y el partido siguió.

Mientras pasaban los minutos, los roles se invirtieron. Durante el último cuarto de hora, al Alianza no le quedó de otra que lanzarse al ataque para intentar conseguir el empate. En ese momento, el Plaza Amador le quitó un poco el pie al acelerador y empezó a jugar al contragolpe, haciendo uso de su velocidad para aprovechar los espacios dejados por el rival.

La mejor oportunidad del Alianza en la segunda parte llegó en el minuto 78, por medio de un cabezazo tras un tiro de esquina. Como era de esperar, la desesperación verdolaga eventualmente les salió cara.

Con el Alianza totalmente volcado al ataque, el león utilizó su buen manejo del balón para quebrantar la defensa rival. Con una gran intervención por izquierda, José Murillo anotó el segundo gol del Plaza Amador, sellando así la victoria y el campeonato.

Con el triunfo, el equipo del pueblo cerró un año memorable, en el que fue campeón de ambos torneos. En este Torneo Clausura sumó 13 victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.