Panamá, 05 de junio del 2026
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    Preparación

    Último ensayo de Panamá: Mosquera revela avances de Carrasquilla antes del choque con Bosnia y Herzegovina

    El guardameta de La Roja expresó que el volante panameño está teniendo una buena evolución en su recuperación.

    Humberto Cornejo
    Último ensayo de Panamá: Mosquera revela avances de Carrasquilla antes del choque con Bosnia y Herzegovina
    Orlando Mosquera de Panamá participa en un entrenamiento en Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho

    La selección de Panamá se alista para disputar este sábado 6 de junio su último partido amistoso antes de la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrente a Bosnia y Herzegovina. El encuentro servirá como prueba final para ajustar detalles tácticos y físicos antes del debut mundialista el próximo 17 de junio contra Ghana en el BMO Field de Toronto.

    En conferencia de prensa estuvo Orlando Mosquera, quien habló sobre la recuperación de Adalberto Carrasquilla, el duelo amistoso de mañana y cómo se preparan para los rivales que se encontrarán en el Grupo L, que se completa con Croacia e Inglaterra.

    “Coco (Adalberto Carrasquilla) ha mejorado mucho en la última semana. Creo que lo tendremos, Dios quiera, para el primer partido, porque ha evolucionado bastante bien”, dijo Mosquera en conferencia de prensa, declaraciones que fueron publicadas en las redes de Tigo Sports.

    Último ensayo de Panamá: Mosquera revela avances de Carrasquilla antes del choque con Bosnia y Herzegovina
    Adalberto Carrasquilla saluda a los fanáticos antes de tomar el vuelo hacia Estados Unidos. Foto: Carlos Vidal-Endara

    Esta evolución será clave para el mediocampo panameño en esta competencia, luego de no viajar a Brasil y hacer trabajos diferenciados antes del juego contra República Dominicana.

    Último ensayo de Panamá: Mosquera revela avances de Carrasquilla antes del choque con Bosnia y Herzegovina
    Adalberto Carrasquilla durante una sesión de entrenamiento en el estadio Rommel Fernández. Foto: Carlos Vidal-Endara

    Panamá llega a este último amistoso tras un inicio de preparación intenso, con dos partidos que dejaron lecciones valiosas: una derrota 6-1 en el Maracaná y un triunfo 4-2 en el estadio Rommel Fernández.

    “Hemos cometido muchos errores, principalmente en el partido contra Brasil, y por ahí pagamos caro eso. Ahora estamos pensando en Bosnia y después en Ghana”, expresó Mosquera en un video publicado por Datitos TV.

    “Tenemos un esquema muy marcado y estamos trabajando en eso. Creo que lo pudieron ver contra Brasil y contra Dominicana también. Sabemos que los países que vamos a enfrentar son de muy buen nivel, y a partir de ahí veremos videos donde podremos hacerle daño a cada rival. De ahí parte el sistema táctico, pero no dejaremos de jugar como siempre lo hemos hecho”, agregó.

    Último ensayo de Panamá: Mosquera revela avances de Carrasquilla antes del choque con Bosnia y Herzegovina
    Los defensores panameños intentan evitar el ataque del delantero de república Dominicana. Foto: Carlos Vidal-Endara

    Mosquera enfatizó que el éxito de Panamá dependerá del esfuerzo colectivo, del trabajo y del sacrificio que haga cada uno en el terreno de juego.

    “La clave siempre será el trabajo y el sacrificio que ponga cada compañero dentro del campo. Somos Panamá, no nos sobra nada. Ningún partido es fácil, ninguna selección es fácil. La clave será sacrificarnos y dar el máximo para poder así sacar los resultados”, mencionó.

    Este amistoso ante Bosnia y Herzegovina será, entonces, la última oportunidad para que Thomas Christiansen evalúe a su plantel en condiciones de competencia antes del debut mundialista.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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