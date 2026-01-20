Panamá, 20 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    UMECIT FC vence al Árabe Unido y cierra la primera jornada del Clausura

    Un gol tempranero de Hiberto Peralta le dio los primeros tres puntos del torneo a su equipo.

    Humberto Cornejo
    UMECIT FC vence al Árabe Unido y cierra la primera jornada del Clausura
    Hiberto Peralta celebra su anotación en el partido contra Árabe Unido. Foto: Cortesía/LPF

    UMECIT FC inició con buen pie su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse la noche del lunes 19 de enero por 1-0 al Árabe Unido de Colón, en el partido que puso punto final a la primera jornada del certamen, disputado en el estadio Agustín Muquita Sánchez, en La Chorrera.

    +info

    Chorrillo defiende su corona en el inicio del Clausura 2026Jennisín Rosanía conquista el Grand Slam de Lisboa y completa su colección de títulosLa LFF amplía a 10 equipos el Torneo Clausura 2026

    El único gol del encuentro llegó temprano en el compromiso. Cuando transcurrían nueve minutos, Hiberto Peralta desbordó por el sector derecho y sacó un remate que superó al guardameta Reynaldo Polo.

    Tras el tanto, el Árabe Unido intentó reaccionar y buscó con insistencia la igualdad, pero se encontró con una defensa ordenada y bien plantada por parte de UMECIT FC, que logró sostener la ventaja durante el resto de la primera mitad.

    En el complemento, la dinámica del partido se mantuvo similar. El equipo colonense asumió la iniciativa ofensiva en busca del empate; sin embargo, careció de contundencia en los metros finales. Por su parte, el elenco local manejó los tiempos del encuentro y defendió con solvencia el resultado, asegurando así sus primeros tres puntos del torneo.

    Con este compromiso se cerró la jornada inaugural del Clausura 2026, que dejó además los triunfos de Universitario (2-1) sobre Veraguas United, la goleada del CAI (4-0) ante Herrera FC y la victoria de Sporting San Miguelito (3-0) frente a Plaza Amador. En otros resultados, San Francisco FC empató 1-1 con Unión Coclé, mientras que Alianza FC y Tauro FC igualaron 1-1.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF. Leer más