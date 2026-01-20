UMECIT FC vence al Árabe Unido y cierra la primera jornada del Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un gol tempranero de Hiberto Peralta le dio los primeros tres puntos del torneo a su equipo.

UMECIT FC inició con buen pie su participación en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), tras imponerse la noche del lunes 19 de enero por 1-0 al Árabe Unido de Colón, en el partido que puso punto final a la primera jornada del certamen, disputado en el estadio Agustín Muquita Sánchez, en La Chorrera.

El único gol del encuentro llegó temprano en el compromiso. Cuando transcurrían nueve minutos, Hiberto Peralta desbordó por el sector derecho y sacó un remate que superó al guardameta Reynaldo Polo.

Tras el tanto, el Árabe Unido intentó reaccionar y buscó con insistencia la igualdad, pero se encontró con una defensa ordenada y bien plantada por parte de UMECIT FC, que logró sostener la ventaja durante el resto de la primera mitad.

En el complemento, la dinámica del partido se mantuvo similar. El equipo colonense asumió la iniciativa ofensiva en busca del empate; sin embargo, careció de contundencia en los metros finales. Por su parte, el elenco local manejó los tiempos del encuentro y defendió con solvencia el resultado, asegurando así sus primeros tres puntos del torneo.

Con este compromiso se cerró la jornada inaugural del Clausura 2026, que dejó además los triunfos de Universitario (2-1) sobre Veraguas United, la goleada del CAI (4-0) ante Herrera FC y la victoria de Sporting San Miguelito (3-0) frente a Plaza Amador. En otros resultados, San Francisco FC empató 1-1 con Unión Coclé, mientras que Alianza FC y Tauro FC igualaron 1-1.