Panamá, 25 de agosto del 2025

    Liga de Fútbol Femenino

    UMECIT remontó ante Chorrillo y le quitó el invicto en LFF

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Chorrillo FC.

    Este sábado 23 de agosto, el UMECIT FC femenino consiguió una victoria importante en casa ante el Chorrillo FC. Las universitarias remontaron para ganar 2-1 en el estadio Futuras Promesas.

    El Chorrillo, que venía de perder el martes ante Pachuca en su debut por la Copa de Campeones Femenina de la Concacaf, tuvo un inicio poderoso. Rápidamente, Shayari Camarena adelantó a las visitantes con un gol al minuto 8.

    Cortesía: Chorrillo FC.

    El resultado en contra pareció despertar a UMECIT, que poco a poco tomó el control del partido. Yanina Batista empató el encuentro al minuto 23 para irse igualadas al descanso.

    La remontada de UMECIT se completó recién iniciado el segundo tiempo, cuando Erika Hernández anotó el gol del triunfo al minuto 49. Con este resultado, UMECIT igualó al Chorrillo con siete puntos, mientras que Santa Fe es líder en el Este con 10.

    Otros resultados

    En otros marcadores de la fecha, Tevi Coclé venció al Veraguas United 5-1 el miércoles. Santa Fe derrotó al Atlético Nacional 4-1 el jueves, el Club Internacional de Fútbol de Panamá superó a Rayadas de Chiriquí 2-1 el viernes y Unión Coclé blanqueó al Deportivo Chiriquí 2-0.

    Así queda la tabla después de cuatro jornadas

    Tras cuatro jornadas completadas, Santa Fe es líder en el Este con 10 puntos y Tevi Coclé en el Oeste con nueve.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


