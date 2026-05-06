Umecit venció a Unión Coclé en penales y clasificó a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La histórica campaña de Unión Coclé terminó en penales ante Umecit, que ahora enfrentará al bicampeón Plaza Amador en semifinales del Clausura 2026.

La temporada de Cenicienta de Unión Coclé llegó a su fin este martes, tras caer en la tanda de penales 3-2 ante Umecit, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El duelo de playoff se disputó ante un lleno completo en el Estadio Virgilio Tejeira de Penonomé.

Después de 80 minutos marcados por el estudio, las dudas y el nerviosismo, el partido finalmente se encendió en el tramo final. En el minuto 82, cuando todo parecía encaminado hacia un tiempo extra sin goles, apareció Andrick Edwards para conectar un centro enviado desde el costado derecho y marcar el 1-0.

Por cómo se había desarrollado el encuentro hasta ese momento, el gol parecía definitivo. Sin embargo, Unión Coclé, gran revelación del torneo, volvió a demostrar el carácter que lo llevó hasta esta instancia y no dejó de luchar.

En el primer minuto de reposición, Jesús Araya intentó despejar un centro, pero su intento terminó en el fondo de las redes, desatando la euforia de la afición local y devolviéndole la vida al conjunto coclesano.

El tiempo extra fue prácticamente un reflejo de los primeros 80 minutos: ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitaron arriesgar demasiado, conscientes de lo mucho que estaba en juego.

Sin mayores emociones adicionales, el clasificado se definió desde los 12 pasos. Allí, Umecit fue ligeramente más efectivo, imponiéndose 3-2 en la tanda de penales para asegurar su boleto a las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Ahora, Umecit enfrentará a Plaza Amador, nada menos que el bicampeón defensor del fútbol panameño, en una serie que pondrá a prueba las aspiraciones del conjunto universitario.

Aún no se conocen ni los días ni horarios de los partidos, pero Umecit hará las de local primero y luego de visitante contra el Plaza Amador.