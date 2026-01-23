Un autogol amarga a Panamá ante México en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un autogol en tiempo añadido le dio a México un triunfo agónico ante Panamá, en un amistoso marcado por el dominio azteca y la resistencia canalera.

Con un autogol de Richard Peralta al tercer minuto de reposición, México venció a Panamá por 1-0 en un partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández. Con la derrota, Panamá sigue sin vencer a México desde las dos victorias conseguidas en la Copa Oro 2013.

Desde el pitazo inicial, México intentó imponer su estilo de juego, mientras Panamá buscaba defenderse y apostar al contragolpe. Esto provocó un inicio en el que el equipo visitante fue amo y señor de la posesión del balón.

Panamá y México terminaron el primer tiempo igualados sin goles. LP / Jancarlo Mendoza

Los mexicanos movían el balón de lado a lado, intentando quebrar la resistencia panameña y encontrar alguna apertura ante el arco protegido por John David Gunn, quien respondió con seguridad. A pesar del dominio territorial, los aztecas no lograban llegar con precisión, y el peligro real era escaso.

Richard Ledezma fue el jugador más desequilibrante del conjunto visitante durante los primeros minutos. Sus constantes apariciones cerca del área inquietaron a la zaga panameña, forzando faltas y tiros libres, aunque sin traducirse en ocasiones claras de gol.

El primer aviso serio del partido —y la única oportunidad clara de Panamá en el primer tiempo— llegó al minuto 9, cuando Giovanny Herbert probó con un remate de larga distancia que salió apenas desviado. Esa acción pareció despertar a los canaleros, que intentaron tomar algo más de protagonismo, aunque sin éxito sostenido.

A pesar de que Panamá logró acomodarse mejor en el trámite, México continuó dominando la posesión. La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 42, cuando Germán Berterame cabeceó solo dentro del área chica, pero su remate salió apenas desviado. El descanso llegó con un 0-0 que reflejaba fielmente lo visto.

Panamá inició el segundo tiempo con dos cambios inmediatos: Javier Rivera y Ángel Caicedo ingresaron por Ariel Arroyo y Ricardo Phillips, respectivamente.

Los panameños salieron con una actitud distinta en la segunda parte. Con mayor confianza, producto del buen trabajo defensivo del primer tiempo, Panamá se animó a disputar la posesión y a mostrar algo más de intención ofensiva, aunque sin claridad en el último tercio.

La selección de fútbol de Panamá cayó 1-0 ante México en el partido amistoso celebrado en el Estadio Rommel Fernández. LP / Jancarlo Mendoza

Tras ese breve impulso canalero, México volvió a asentarse en el partido. Berterame apareció nuevamente con un intento dentro del área, pero sin lograr conectar con limpieza.

La mejor ocasión mexicana en los primeros 65 minutos llegó al minuto 62, cuando John David Gunn mostró grandes reflejos al desviar un remate a quemarropa al tiro de esquina. Doce minutos más tarde, el guardameta volvió a responder con seguridad, controlando un disparo directo al arco.

El ingreso de Jesús Gallardo en los minutos finales incrementó notablemente la intensidad ofensiva de México, volcando la cancha a favor del equipo visitante. Gunn volvió a ser figura al minuto 90, enviando por encima del travesaño otro remate peligroso.

La presión constante terminó dando frutos. Al minuto 90+3, un centro de Gallardo se desvió en Richard Peralta, enviando el balón al fondo de la red para el único gol del partido. México se llevó la victoria por la mínima en un desenlace cruel para Panamá.

La selección de fútbol de Panamá volverá a disputar partidos amistosos en el mes de marzo, durante la próxima fecha FIFA, frente a rivales aún por confirmar.