Un debut soñado: Kadir Barría y una tarde inolvidable en Tarija

El atacante del Botafogo anotó el único tanto panameño en Tarija y dedicó el gol a su padrino, Luis ‘Matador’ Tejada.

Bajo el cielo de Tarija, en el estadio IV Centenario, Panamá encontró mucho más que un empate 1-1 ante Bolivia.

Encontró una historia que recién comienza a escribirse, protagonizada por un joven de apenas 18 años que debutó como lo hacen los grandes: con gol, personalidad y un futuro que invita a soñar. Kadir Barría vivió una noche digna de un relato inolvidable.

Al minuto 5, cuando el partido apenas tomaba forma, un saque largo desde la portería de Eddie Roberts rompió líneas. Kahiser Lenis, con visión y pausa, leyó el movimiento del espigado delantero y filtró la asistencia justa. Barría, alto, fuerte y con un biotipo ideal del futbolista moderno, controló y definió de zurda ante el arquero rival para marcar el único tanto de Panamá en el encuentro.

Fue un gol trabajado, ensayado, pero también cargado de simbolismo. El joven atacante del Botafogo vistió la camiseta 18, el mismo dorsal que utilizó su padrino, Luis Matador Tejada, con la selección nacional. Tras enviar el balón a la red, celebró con emoción contenida y mirada al cielo, dedicándole el tanto a quien marcó su inspiración.

“La jugada fue repentina. Vi el espacio… estábamos entrenando toda la semana eso, ver los espacios y reconocer. Leer el estilo de juego del rival. Vi el espacio, mi compañero creyó en mí, me quedó la bola y pude hacer el gol", dijo Barría, quien aún no podría creer el debut que había tenido.

Kadir Barría (i) y Ricardo Phillips de Panamá celebran un gol este domingo, en un partido amistoso contra Bolivia. Foto: EFE

“No me lo imaginé, pero siempre uno está bendecido. Gracia a Dios se logró mi debut en la selección, que tanto soñé y con gol. El número 18 es muy especial, porque es la camiseta de mi padrino. Que en paz descanse. Este gol se lo dedico a él. En la emoción se me olvidó la celebración de él, pero sé que él estaba apoyándome. Creo que lo hicimos bien, aparte de que la altura nos afectó un poco. Estamos bien preparados para enfrentar a México”, añadió.

Kadir Barría marca el gol ante la marca de Lucas Macazaga (i) y Carlos Melgar (d). EFE/ Luis Gandarillas

En la segunda mitad, Bolivia tomó el control del balón y empujó con insistencia. Panamá resistió, pero al minuto 68, Richet Gómez encontró el empate, sellando el 1-1 definitivo en Tarija.

Tras el partido, el técnico Thomas Christiansen valoró el esfuerzo del grupo y el proceso que atraviesa la selección.

“Estoy contento con el resultado del equipo. Sobre todo por el esfuerzo. Sabíamos que nos enfrentábamos a una selección con bastante rodado, con muchos titulares. La exigencia para nosotros es eso, es ir a partidos internacionales, con jugadores de nuestra liga y otros legionarios”, manifestó Christiansen en conferencia de prensa al terminar el encuentro.

Kahiser Lenis (i) controla el baló y le entrega la asistencia a Kadir Barría. EFE/ Luis Gandarillas

“El resultado está bien. Nos han sometido, porque no tuvimos el balón, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero, cuando la tuvimos, hubo más idea. Hay que decir que llevamos pocos días entrenando. El gol viene de una situación trabajada, que aunque no tuviéramos mucho tiempo, la idea de lo que queríamos hacer salió. Feliz de la entrega”, añadió.

Panamá volverá a escena el próximo jueves 22 de enero, cuando reciba a México en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 8:00 p.m. Pero para Kadir Barría, Tarija ya quedó marcada como el lugar donde comenzó su propia historia con La Roja.