Un doblete de Raphinha hace más líder al Barça

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un doblete de Raphinha en la segunda mitad ante Osasuna (2-0) ha hecho más líder al Barcelona, que acumula siete victorias consecutivas, le saca siete puntos de ventaja al Real Madrid y acabará el año al frente de la tabla.

Y eso que cuando los azulgrana perdieron en el Bernabeu (2-1), la desventaja de los de Hansi Flick llegó hasta los cinco puntos. Siete victorias después, la ventaja de los catalanes alcanza los siete puntos, con un partido más que los blancos, y ocho sobre el tercero que es el Villarreal, pero tiene dos partidos menos.

El partido ante los navarros fue muy sufrido. Los azulgrana tardaron 70 minutos en abrir la lata, por el camino habían quedado 21 remates y un dominio insultante ante un rival que ofreció poco y lo fió todo a su defensa.

Como Hansi Flick vio de lejos el autobús que Alessio Lisci iba a aparcar sobre el césped del Camp Nou, puso a Marcus Rashford por la izquierda para abrir el campo, a Raphinha de mediapunta y confió en el olfato goleador de Ferran Torres y el desborde de Lamine Yamal.

Pero su equipo no estaba fino. El partido fue un calco del vivido hace unos pocos días ante el Eintracht de Fráncfort, que se decidió con dos goles de un protagonista inesperado: Jules Kounde.

Contra Osasuna, la idea de los azulgrana era no sufrir tanto y en la primera mitad no lo consiguió. Su monólogo no se trasladó al marcador, seguramente por la falta de puntería, más allá de un tanto anotado por Ferran Torres (min. 24) y anulado por el VAR por una fuera de juego anterior.

Antes Rashford había reclamado un penalti por parte de Arguibide (min. 8), que no fue considerado por el videoarbitraje. El Barça arrinconó a Osasuna, tuvo la pelota y las ocasiones, más allá de alguna acción del veloz Víctor Muñoz y de la presencia de Budimir en el área.

Un remate de Eric (min. 22), que salió fuera por poco, y otro de Lamine Yamal (min. 23), ambos en un par de minutos, estuvieron a punto de sorprender a Sergio Herrera, pero el gol no llegaba.

Antes Budimir había cazado un balón en el área y Víctor Muñoz había sembrado las dudas en la defensa azulgrana con un par de ejercicios de velocista puro.

El 1-0 podía llegar en cualquier momento, pero no llegaba, ni siquiera en una gran acción de Lamine Yamal que acabó con una espectacular chilena Ferran Torres al borde del descanso.

La segunda mitad fue un calco: dominio abrumador del Barça y un ejercicio de supervivencia de Osasuna. Rashford, en un lanzamiento de falta, puso a prueba a Herrera (min. 48) y Víctor Muñoz tuvo el tanto en una rápida contra que finalizó en el lateral de la red (min. 49).

Rashford, uno de los más activos en ataque, volvió a tener cerca el gol, en una exquisita combinación entre Lamine Yamal y Kounde (min. 52), pero quien desatascó el partido fue Raphinha.

Una conducción en transición de Pedri y un zurdazo desde la frontal del brasileño que superó a Herrera para decidir el partido. Resopló el Camp Nou cuando quedaban 20 minutos por jugarse, pero la inercia del partido invitaba más a un nuevo tanto local que al empate de los navarros.

Y eso es lo que ocurrió. Una jugada de Kounde y un despeje de Catena le permitió a Raphinha anotar el 2-0, su segundo doblete del curso. El Barça es un poco más líder y demostró que sabe solventar este tipo de partidos, el segundo que resuelve consecutivamente esta misma semana.

Ficha técnica

2 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí (Fermín, min. 74), Gerard Martín, Balde (Christensen, min. 87); Eric, Pedri (Bardghi, min. 87); Raphinha (Casadó, min. 87); Lamine Yamal, Rashford (De Jong, min. 74) y Ferran Torres.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Bretones, Herrando, Catena, Boyomo, Arguibide (V. Rosier, min. 70); Moncayola, Torró (Iker Muñoz, min. 46), Oroz (Rubén G., min. 64), Víctor Muñoz (Becker. min. 64); y Budimir (Raúl, min. 64)

Goles: 1-0, min. 70: Raphinha. 2-0, min. 86: Raphinha.

Árbitro: Adrián Cordero (C. Cántabro). Mostró cartulina amarilla a Bretones (min. 35), Iker Muñoz (min.59), Moncayola (min. 67)

Incidencias: Encuentro de la jornada decimosexta de la LaLiga, disputado en el Spotify Camp Nou ante 42.058 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Gabriel Masfurroll, vicepresidente del club azulgrana entre 2000 y 2003. Lamine Yamal recibió el trofeo como mejor jugador de LaLiga en el mes de noviembre.