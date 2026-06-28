Un emocionado Mosquera se despide con orgullo del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portero de La Roja expresó su dolor por la eliminación de Panamá en el Mundial 2026 y resaltó el esfuerzo del grupo.

El guardameta Orlando Mosquera, con la voz quebrada y visiblemente emocionado, expresó el sentir de la selección de fútbol de Panamá tras la derrota por 2-0 ante Inglaterra, en el MetLife Stadium, resultado que marcó la despedida del equipo en la Copa Mundial 2026, luego de tres caídas en el Grupo L.

La Roja se despidió del torneo con derrotas también por la mínima: 1-0 frente a Ghana y Croacia, en una campaña donde compitió, pero sin lograr traducir su rendimiento en resultados y sin lograr anotar.

“Un grupo que intentó de todas las formas. Siento que el fútbol esta vez fue un poco injusto, pero el fútbol no es de merecimiento, sino de quién hace los goles y no se deja hacer”, dijo Mosquera, quien fue titular en los tres partidos.

El Grupo L concluye con Inglaterra en la cima y tres clasificados a los dieciseisavos de final. ✅#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

"Lastimosamente no se dio, pero me quedo orgulloso con el trabajo que se hizo, el compromiso que se vio de cada compañero, tanto titulares como suplentes, y esperemos que en Panamá siga así“, añadió.

El arquero insistió en que, pese al rendimiento mostrado, el fútbol termina definiéndose por la efectividad en las áreas, una deuda pendiente para el conjunto nacional.

“El fútbol fue un poco injusto, pero no es de merecimiento, es de quien hace los goles. No lo hemos conseguido, es triste en esa parte, Panamá intentó de todas las formas, no lo hemos conseguido, y esperemos en un futuro las cosas se nos den”, comentó Mosquera, quien reconoció el golpe anímico que representan los resultados, aunque resaltó el crecimiento individual y colectivo del plantel.

“Ahora un poco triste, la verdad, con los resultados del torneo que hemos hecho. Es complicado para nosotros los resultados, pero individualmente creo que cada compañero tiene cosas muy positivas, y como grupo ni hablar. Orgullosos, y esperemos más adelante se pueda hablar de Panamá de una buena forma, y así sigamos creciendo todos”, añadió.

Por su parte, José Luis Rodríguez valoró la actitud competitiva del equipo, aunque señaló que en los primeros compromisos faltó mayor decisión ofensiva.

“Muy contento porque se compitió y nunca nos dimos por vencidos. En los dos primeros partidos pudimos buscar el marco como en este”, expresó Rodríguez, quien tiene seis partidos como titular con La Roja.

¡Inglaterra se queda con el Grupo L! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔝#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 27, 2026

En tanto, el defensor José Córdoba apostó por la continuidad del trabajo como base para el crecimiento del equipo nacional.

“Seguiremos trabajando y aportando. Se hizo un buen trabajo y contento por el esfuerzo. Estar en Inglaterra me ayuda mucho para aportar", expresó Córdoba, quien disputó los tres partidos.