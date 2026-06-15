Un gol, un récord y una victoria: la noche soñada de Amad Diallo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jugador de los Red Devils entra en la historia de Costa de Marfil con un gol que bate un récord

En un partido muy disputado entre Ecuador y Costa de Marfil, que registró un total de 27 remates entre ambas selecciones, el desenlace llegó en el minuto 90.

La jugada decisiva nació de una gran acción del defensor Wilfried Singo, quien realizó un potente recorrido por la banda derecha antes de enviar un pase preciso al punto penal.

Allí apareció la joya marfileña Amad Diallo, que con una definición espectacular rompió la igualdad y le dio la victoria a Costa de Marfil en su regreso a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencias.

‘Vinimos aquí para hacer historia’, afirmó Diallo tras el encuentro.

Amad Diallo first touch, First goal 🥅 GREAT PLAYER 🇨🇮 💥 #FifaWorldcup pic.twitter.com/3gf8zOj0RA — REALEST JAY WAP 🦅❤️✊🏾 (@jayden_wap) June 15, 2026

Costa de Marfil acumula 10 partidos en la historia de los Mundiales, con un balance de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. Además, suma 14 goles a favor y 14 en contra, para una diferencia de cero goles.

Estos registros contemplan sus participaciones en las ediciones de 2006, 2010, 2014 y 2026, esta última actualmente en disputa.

Sin embargo, la historia no terminó con el triunfo. Amad Diallo también escribió su nombre en los libros de récords al convertirse en el jugador más joven de Costa de Marfil en marcar un gol en una Copa del Mundo, con 23 años y 11 meses.

Ibrahim Sangare (d) y Amad Diallo (arriba) de Costa de Marfil celebran este domingo, al finalizar un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador en el estadio Lincoln Financial Field en Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Sebastiao Moreira

De esta manera, superó la marca que ostentaba Bakari Koné, quien anotó para los Elefantes en el Mundial de Alemania 2006 frente a Países Bajos con 24 años y 8 meses.

A esta jornada histórica también se sumó su compañero Yan Diomandé, quien estableció un nuevo récord como el jugador más joven de Costa de Marfil en disputar un partido de la Copa del Mundo.

Yan Diomande of Ivory Coast in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Ivory Coast against Ecuador, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14 June 2026. (Costa de Marfil, Filadelfia) EFE/EPA/SHAWN THEW

El atacante alcanzó la marca con apenas 19 años y 212 días, culminando una noche que simboliza el relevo generacional y las ambiciones de una selección que busca dejar huella en el torneo.