Panamá, 20 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 20 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial 2026

    Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial

    El colapso de una fuente durante los festejos por el Mundial dejó un fallecido en Salamanca.

    EFE
    Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial
    La fuente de la Glorieta del Árbol Gordo, en Ciudad Rodrigo, luego del derrumbe. Foto: EFE

    Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las celebraciones por el Mundial que ganó la selección española,

    Según ha informado el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el suceso se produjo poco después de la medianoche, cuando la sala de operaciones recibió varias llamadas alertando del colapso de la fuente sobre algunas de las personas que se encontraban concentradas en el lugar.

    El 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local de Ciudad Rodrigo, a la Guardia Civil de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó recursos asistenciales hasta el lugar.

    Los servicios sanitarios atendieron a dos personas, que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo. Una de ellas falleció en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no han trascendido más datos por el momento.

    Asimismo, se activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias para prestar apoyo a los familiares de la persona fallecida.

    Por el momento, no se han facilitado desde el 1-1-2 más detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre las circunstancias en las que se produjo el derrumbe.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:13 Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse Leer más
    • 16:47 La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título Leer más
    • 16:41 Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima Leer más
    • 16:28 Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial Leer más
    • 16:27 Venta de autos nuevos crece 11% en el primer semestre de 2026; conozca las marcas líderes Leer más
    • 16:13 La UEFA felicita a España y destaca su racha más larga como equipo europeo invicto Leer más
    • 16:04 Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026 Leer más
    • 15:06 Tocumen superó los 11.53 millones de pasajeros en el primer semestre; estos fueron los destinos con más viajeros Leer más
    • 15:03 Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años Leer más
    • 14:18 La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable Leer más