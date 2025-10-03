Un sábado decisivo en Liga W y Liga10 terminará de definir los clasificados a cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado las categorías Sub-16 de LigaW y Liga10 disputarán su séptima y última jornada de la temporada regular, donde se terminarán de definir los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la próxima semana. Todos los partidos se jugarán en el Yappy Park de Paseo del Norte.

LigaW: Clasificación al rojo vivo

El primer partido de la jornada de LigaW será entre dos rivales históricos: las Spartans del Colegio La Salle y las Águilas del Colegio Javier por el Grupo B.

Las Spartans entran en el quinto lugar del grupo con cuatro puntos, a uno de las Águilas y la clasificación. Si ganan, avanzarán a cuartos. Si las Águilas triunfan o el partido termina en empate, clasificará el Colegio Javier.

El segundo encuentro también será por el Grupo B, entre las Dolphins del International School of Panama y las Balboa Dragons. Las Dolphins ya aseguraron el primer lugar, mientras que las Dragons quedaron eliminadas.

El tercer cotejo enfrentará a las Mustangs del Panamerican School contra el Colegio San Agustín por el Grupo A. Las Mustangs ya tienen asegurado su lugar en cuartos, posiblemente en el tercer puesto. El San Agustín no tiene opciones de clasificar.

El último duelo de la fase regular en LigaW será entre las Lions del Colegio Real y el Instituto Enrico Fermi. Con una victoria, las Lions ocuparán el primer lugar del grupo. El Fermi necesita ganar para alcanzar el cuarto lugar y clasificar.

Liga10: Pelea intensa por los últimos cupos

El primer partido será por el Grupo A entre los Gators del Colegio St. Mary y las Dolphins del International School of Panama. Los Gators ya no tienen opciones, mientras que las Dolphins deben ganar para asegurar cuartos.

El segundo partido, también del Grupo A, será entre los Green Panthers del Instituto Panamericano y las Mustangs del Panamerican School. Una victoria pondría a los Green Panthers en la cima del grupo. Los Mustangs necesitan ganar para tener chance de avanzar.

El tercer cotejo del Grupo A será entre los Thunders del Instituto Atenea y los Spartans del Colegio La Salle. Los Thunders están eliminados, mientras que a los Spartans les basta un empate para clasificar.

En el cuarto choque, por el Grupo B, se medirán los Eagles de El Colegio de Panamá y los Tigers del Smart Academy. Los Tigers no tienen posibilidad de clasificar, mientras que los Eagles ya aseguraron cuartos y con un empate sellan el segundo lugar del grupo.

El penúltimo duelo, también en el Grupo B, enfrentará a las Águilas del Colegio Javier y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Las Águilas están eliminadas, mientras que los Fighting Owls ya tienen prácticamente asegurado el primer puesto.

El último partido será entre los Jaguars del Metropolitan School y los Potros del Thomas Jefferson School, ambos ya clasificados a la siguiente ronda.

Detalles de la jornada

Los 10 partidos se jugarán en el Yappy Park de Paseo del Norte bajo el siguiente itinerario:

Colegio La Salle vs. Colegio Javier – 8:30 a.m. (LigaW)

International School of Panama vs. Balboa Academy – 9:30 a.m. (LigaW)

Panamerican School vs. Colegio San Agustín – 10:30 a.m. (LigaW)

Colegio Real vs. Instituto Enrico Fermi – 11:30 a.m. (LigaW)

Colegio St. Mary vs. International School of Panama – 1:00 p.m. (Liga10)

Instituto Panamericano vs. Panamerican School – 2:30 p.m. (Liga10)

Instituto Atenea vs. Colegio La Salle – 4:00 p.m. (Liga10)

El Colegio de Panamá vs. Smart Academy – 5:30 p.m. (Liga10)

Colegio Javier vs. Academia Interamericana – 7:00 p.m. (Liga10)

Metropolitan School vs. Thomas Jefferson School – 8:30 p.m. (Liga10)