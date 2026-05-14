‘Un Segundo Latido, la historia continúa’ llegará a los cines el 28 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La historia de la clasificación de Panamá a su segunda Copa Mundial de la FIFA llegará a la pantalla grande con el estreno del documental “Un Segundo Latido, la historia continúa”, una producción realizada en conjunto entre Prodena, C11 Films y la Federación Panameña de Fútbol.

El documental será proyectado exclusivamente en las salas de Cinépolis desde el próximo 28 de mayo y mostrará el recorrido de la selección nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo al que Panamá logró clasificarse de manera invicta.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen cerró la eliminatoria con números sólidos: siete victorias, tres empates, 19 goles anotados y apenas cinco recibidos. Sin embargo, el camino mundialista estuvo lejos de ser sencillo.

SEGUNDO LATIDO: La Historia Continúa.



Ahora conocerás todo lo que hubo detrás del camino al 2026🇵🇦.



28.05.2026 - Sólo en Cinépolis#SegundoLatido pic.twitter.com/q2yS5T1m1a — FEPAFUT (@fepafut) May 14, 2026

La fase final arrancó en septiembre con un empate en Paramaribo y posteriormente otra igualdad frente a Guatemala en el Rommel Fernández Gutiérrez, resultados que generaron presión y dudas alrededor del combinado nacional.

En octubre, Panamá logró una de sus victorias más importantes del proceso al imponerse en el estadio Estadio Cuscatlán frente a El Salvador. Días después, los panameños volvieron a tropezar con un empate en casa ante Surinam, encuentro que tuvo como figura a Ismael Díaz con un gol decisivo al 90+6′.

¡GOOOOOOL! 🤴



Ismael Díaz anota tras asistencia de Azarías Londoño#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/Gmyqclx8Rl — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 15, 2025

La tensión aumentó rumbo a noviembre, mes en el que Panamá terminó asegurando su boleto mundialista con triunfos consecutivos sobre Guatemala en el estadio Estadio El Trébol y posteriormente frente a El Salvador en el Rommel Fernández, selección dirigida por Hernán Darío Gómez.

“Un Segundo Latido, la historia continúa” toma el relevo de Minuto 87, producción que relató la clasificación histórica de Panamá a Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 gracias al inolvidable gol de Román Torres ante Costa Rica.