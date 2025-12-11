Un solo país, un solo equipo: el Canal de Panamá reafirma su alianza con las selecciones nacionales de fútbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En una ceremonia que exaltó el orgullo nacional, el Canal de Panamá oficializó este jueves su respaldo integral a la Selección Nacional de Fútbol, reafirmando un lazo institucional que ha fortalecido al deporte panameño por generaciones. El acto, celebrado en el Teatro Ascanio Arosemena, proyectó una narrativa de identidad, disciplina y excelencia, valores compartidos entre el Canal y el representativo nacional.

Entre los futbolistas presentes figuraron Aníbal Godoy, Eric Davis, Alberto Quintero, Wendy Natis, Rebeca Espinosa, Arlene Hernández, Shaday Mow, Kayra Pérez, Sebastián Sotelo y Alfredo Maduro.

Futbolitas panameños y colaboradores del Canal de Panamá juntos en el cierre del evento en el teatro Ascanio Arosemena. LP/Elysée Fernández

La delegación ingresó al auditorio acompañada por colaboradores del Canal con 25 años de servicio, incluido Miguel Guerra, primer panameño contratado por la ACP tras la reversión en cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter. Los asistentes los recibieron con una ovación prolongada.

El Administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, subrayó la trascendencia de esta alianza en un momento clave para el fútbol nacional.

“El Canal de Panamá ha sido, por generaciones, un símbolo de soberanía, unidad y progreso. Hoy reiteramos nuestro compromiso con el talento panameño y con los valores que nos unen como nación. Así como conectamos océanos, también conectamos a Panamá con su espíritu de excelencia. En este camino al Mundial, somos canaleros, unidos, disciplinados y orgullosos de nuestra Selección”, expresó.

Vásquez recibe camiseta de la mano del presidente encargado Fernando Arce. LP/Elysée Fernández

La alianza renovada entre el Canal y todas las selecciones agrupadas en la FPF permitirá impulsar proyectos que beneficiarán no solo a la selección mayor masculina, sino también a los programas formativos, academias y categorías juveniles en comunidades de todo el país.

Arce reafirmó ese objetivo al señalar que este acuerdo “representa una convergencia de dos trayectorias sólidas, dos compromisos firmes y dos visiones que comparten un mismo propósito: seguir elevando el nombre del país y ampliar su reconocimiento más allá de nuestras fronteras”.

En un mensaje de fuerte carga simbólica, Catín Vásquez destacó que el color rojo conecta historia, sacrificio y convicción. Señaló que el fútbol y el Canal comparten la misma camiseta y el mismo propósito: demostrar que Panamá es un país de calidad mundial, guiado por el trabajo, la disciplina y la determinación.