Un total de 14 atletas de reciben medallas olímpicas reasignadas de Vancouver y Sochi

Un total de 14 atletas olímpicos recibieron sus medallas de biatón reasignadas tras su participación en Vancouver 2010 y Sochi 2014 durante una ceremonia celebrada este domingo en los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia).

La ceremonia, que contó con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, la presidenta de la Comisión de Atletas del COI, Emma Terho, y los miembros del COI Danka Hrbeková, Michael Mronz, Karl Stoss y Kristin Kloster, rindió homenaje a los atletas de dos eventos de biatlón: la salida en masa de 15 kilómetros masculino en Vancouver 2010 y el relevo 4x7,5 kilómetros masculino en Sochi 2014.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Antholz-Anterselva Biathlon Arena, en Rasen-Antholz, en Tirol del Sur, se celebró después de que los resultados oficiales fuesen cambiados por la Federación Internacional responsable, la Unión Internacional de Biatlón (IBU), tras la descalificación del ruso Evgeny Ustyugov debido a violaciones de las normas antidopaje.

Ante miles de aficionados que asistieron a los eventos de biatlón de este domingo, el francés Martin Fourcade, oro, el eslovaco Pavol Hurajt, plata, y el austriaco Christoph Sumann, bronce, recibieron sus correspondientes galardones correspondientes a la modalidad de salida en masa de 15 kilómetros masculino en Vancouver 2010.

Por otro lado, el podio de relevo 4x7,5 kilómetros en Sochi 2014 premió aErik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer y Simon Schempp, de Alemania, con el oro; a Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder y Dominik Landertinger, de Austria, con la plata; y a Tarjei Bo, Johannes Bo, Ole Einar Bjorndalen y Emil Hegle Svendsen, de Noruega, con el bronce.