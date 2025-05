Una cita soñada: María Is Piñera debutará en el Rommel con la selección femenina

La entrenadora de la selección femenina de Panamá, María Is Piñera, mostró su emoción de dirigir en el estadio Rommel Fernández, cuando se enfrenten a Bolivia en dos partidos amistosos de cara a la eliminatoria mundialista, el próximo 29 de mayo y 2 de junio.

Estos dos compromisos representarán el debut de Is Piñera en este coliseo, que es la casa del balompié istmeño.

“Se me pone la piel de gallina pensando que vamos a jugar en el Rommel. Para mí va a ser un día inolvidable, no cabe duda”, expresó Is Piñera previo al entrenamiento en el COS Sports Plaza.

“Es lo que sueñas desde que has llegado aquí, jugar en el Rommel con nuestra gente, ojalá haya mucha gente en el estadio, les invito a que nos vayan a animar, estas chicas se merecen todo”, agregó.

Desde que tomó el mando del elenco femenino, Is Piñera tiene marca de tres victorias, dos empates y una derrota, en los que ha enfrentado a países como Costa Rica, México y Venezuela.

“De cara a los partidos con Bolivia, queremos intentar hacer las cosas bien, sobre todo que el equipo se sienta bien y cómodo, y todo lo que haga en ataque y en defensa nos sirva para evolucionar mucho”, comentó Is Piñera.

Según información de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), la selección femenina volverá a la actividad el domingo 25 de mayo, en el estadio Rommel Fernández, desde 3:30 p.m. Esta será una actividad abierta para el público.

“Todo el mundo tiene que estar ahí apoyando a las chicas, podrán hacerse autógrafos con ellas, fotografías, lo que quieran. También con el cuerpo técnico, vamos a estar ahí a disposición de todo el mundo que ama este deporte, el fútbol y, sobre todo, el fútbol femenino”, concluyó.