Una final de pronóstico reservado

De corazón, cada quien tiene su preferido para ganar este domingo 19 de julio la Copa del Mundo 2026, en Nueva Jersey, pero a la hora de pensarlo con cabeza fría, la incertidumbre traspasa lo sentimental.

España y Argentina lo tienen todo para alzarse con el trofeo más añorado en el fútbol, lo que hace complicado predecir a un ganador, pero a la hora de que el árbitro esloveno, Slavko Vincic, de el pitazo inicial en el estadio MetLife de Nueva Jersey, la realidad que se vaya mostrando en la cancha irá coloreando y descolorando las pinturas del vencedor y del perdedor.

Con sus propias armas, los dos finalistas del mundial vienen de dar una lección de autoridad en sus respectivos partidos de semifinales. España sacó a relucir esa solidez defensiva que ya había mostrado en sus primeras seis salidas, pero que la perfeccionó por completo en su séptimo partido, para frenar las individualidades de Francia, que era el gran favorito para estar jugando este domingo en Nueva Jersey.

Argentina, por su parte, sacó ese coraje y arrojo para levantarse del sufrimiento cuando lo están superado, como lo repitió ante Inglaterra, con el extra de su capitán Lionel Messi que a sus 39 volvió a ser determinante.

Tal vez la expresión de España sea más de equipo, en que todos trabajan para todos, sin un jugador que de momento haya sobresalido del resto, contrario a Argentina, que a pesar de pensar también como equipo, allí sí hay un jugador que descolla y marca la diferencia. Por eso, si España le da las libertades que le brindaron los ingleses al 10 de Argentina en el segundo tiempo, Messi puede volver a cambiar la historia.

Sin embargo, Luis de la Fuente y sus jugadores tendrán que tener un proyecto en mente para hacer que Argentina no se levante si llega a estar caído, ni permitir que Messi aparezca en ese momento. Y sobre todo, que no se dejen intimidar por su carácter algunas veces agresivo, que hizo efecto ante los ingleses, que es lo típico de ese fútbol argentino, canchero y pícaro, en el que la bravura y la intimidación siempre están de por medio, saliendo a relucir en este tipo de partidos.

Claro está, que Lionel Scaloni debe tener un plan para no permitir que su selección sufra como lo hizo Francia, porque este domingo Argentina se enfrentará al seleccionado que ha tenido más solidez defensiva y como equipo.

Decía Pep Guardiola, que para que España saque a favor el partido se hace necesario que Rodri muestre su nivel, junto a Pedri y Yamal.

Y el mismo Guardiola, que conoce más que nadie a Messi, refiriéndose a sus 39 años, comentó: “la edad vence a todos, pero de alguna manera se niega a vencer a Messi”.

Todos tienen algún comentario para los dos finalistas que llegan como campeones de América y Europa, en el que se hace referencia de los momentos decisivos en que los argentinos le han dado la vuelta a los partidos, sin darse nunca por vencidos. David Beckham, por ejemplo, llegó a advertir después de la derrota de Inglaterra, que festejar antes de tiempo frente al capitán argentino es un grave error táctico.

A estas alturas del partido, España no debe estar pensando en un marca especial para el jugador de 39 años, sino hacer un partido inteligente como lo presentó ante lo franceses, porque tiene material humano para desarrollarlo.

¿Qué más queda por anticipar sobre la final de este domingo? Tal vez pensar en que no se esperan mayores sorpresas en las alineaciones de los dos planteles, porque ambas selecciones ya mostraron lo que tienen en sus primeros siete partidos. Este domingo será un extra. ¿Será diferente? ¿Novedoso? ¿Sorpresivo? ¿Inteligente? Allí está la incógnita.

Mientras tanto, para completar de hacer un juicio, no está de más entretenernos con las estadísticas de los dos finalistas que aparecen en el portal de la FIFA, como para tener un conocimiento extra.