Una hazaña escrita con pasión: la inolvidable ruta al Mundial de futsal femenino

Amarelis De Mera, delantera que era sinónimo de gol tanto en los clubes como en la selección, estaría escribiendo uno de esos capítulos imborrables del balompié panameño, al clasificar a la selección femenina de futsal de Panamá a su primera Copa del Mundo.

De Mera, en una entrevista con La Prensa, comentó que esta fascinante historia inició cuando formaba parte del cuerpo técnico de Raiza Gutiérrez, con la selección Sub-17, cuando le llegó la propuesta para ser la directora de la selección de futsal femenina de Panamá.

“Dije que bueno, siempre y cuando yo tuviese la preparación adecuada, no tenía idea de cuándo iba a ser, yo lo tomaba. Porque ya he jugado futsal, conozco un poco de la regla”, dijo De Mera sonriente al recordar cómo fue el inicio de este camino hacia el premundial en el Domo Polideportivo, en Guatemala.

“Tenía que entrar a un curso que veía próximo. Estuve en el curso y tomé el reto. Creo que fue lo mejor, la mejor decisión que tomé. Aparte tuve que decidir entre seguir en la Sub-17 o ser la directora de una selección. La opción que tomé creo que fue la más precisa en ese momento”, agregó.

Ya en el cargo, De Mera comenzó la tarea de buscar a las jugadoras que tenían la técnica y la habilidad para jugar en espacio reducido, además de que pudieran captar los conceptos de futsal.

“En esta tarea tiene mucho que ver la profesora Sumara Samuels, ya que ella estaba mucho en el ámbito del fútbol cinco, en las canchas chicas. Le compartí la información, le dije que iba a ser mi asistente y que necesitábamos jugadoras que sepan y manejen técnica con la pelota”, manifestó De Mera

“Aparte, ya conocemos a los jugadores que estuvieron en la selección mayor, incorporar la experiencia de ellas y las chicas nuevas, creo que fue el éxito de todo”, añadió.

En esta lista aparecieron nombres como las de las mundialistas de 2023 Erika Hernández y Laurie Bastista, además de la talentosa Laurie Batista. Hasta Estefanía Salas, quien juega en la actualidad en Inglaterra.

“Sabe mucho del dominio del balón pisado y lo podemos notar. Lo podemos ver, se apreció bastante, como si fueran jugadoras que ya tuviesen tiempo jugando esta disciplina”, señaló De Mera, destacando la calidad de sus jugadoras, al tener la capacidad de conducir el balón con la planta del pie.

“El aporte de Alex Del Rosario fue muy importante, campeón de Concacaf y mundialista de futsal, porque es el conocedor de la materia. Él nos dio lo exacto para ir y representar al país. Las chicas tenían lo esencial. A nivel de reglas, estrategias y formato de juego, nos aportó mucho. Logramos este buen trabajo en equipo y sin dejar por fuera todo lo que es el cuerpo técnico”, agregó.

Ya en el torneo, Panamá quedó en el grupo A junto con Cuba, Guatemala y México; mientras que en el grupo B estaban Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Canadá. De Mera explica que antes de iniciar el torneo conocía muy poco a los rivales, pero al iniciar los juegos fue analizando a cada uno de ellos y encontrando sus debilidades.

“Se dio el primer partido, vimos opciones, y entonces jugaron los demás equipos. Analizamos y dijimos bueno, tenemos el nivel”, manifestó De Mera, que en la ronda regular logró victorias sobre Cuba (2-6), Guatemala (4-3) y cerró con derrota por la mínima ante México (1-2).

“Esta disciplina es cambiante. Es muy emocionante. Viendo partido tras partido vimos las falencias de los demás. Eso nos ayudó. Guatemala tenía un tiempo de preparación, esta victoria nos ayudó a ir confiadas a la semifinal”, indicó.

Emocionada, De Mera aseguró que el partido contra Costa Rica, de semifinal y que otorgaba el boleto para el Mundial, lo analizaron muy bien, junto con los profesores Samuels y Del Rosario.

“Decidimos qué hacer para contrarrestar el ataque, cómo atacarlas, cómo podríamos restar sus capacidades y eso fue lo que hicimos. Teníamos muchas dudas en este partido porque el nivel de juego y la preparación de ellas, ellas han ido hasta mundiales, tienen mucho recorrido y nosotros tenemos apenas un corto tiempo de preparación”, declaró De Mera, quien de haber hecho el trabajo analítico se decidió que debían tener mucha presión a la hora de marcar.

“Si hacemos algo intenso quizás nos moleste en la parte física, pero hay que arriesgarlo. Ese fue el partido que cambió todo. Salimos totalmente distinto al juego de Guatemala. Salimos a cerrarlas y apretarlas”, añadió.

Al final, esta estrategia dio buenos resultados, en un partido memorable, que terminó con una victoria 3-1 sobre el conjunto tico. Las anotaciones de este partido fueron tres obras de arte con las espectaculares definiciones de Kenia Rangel y Laurie Batista, sin olvidar el gol de marco a marco de la portera Nadia Ducreux.

“Me quedo con este partido. Me hizo recordar cuando era jugadora, cuando era capitana con Tauro. Me gustaba mucho la parte de la motivación. En el medio tiempo, ganando 2-1, hablé con ellas, pedí que todo el mundo saliera, solo estuvimos Sumara y yo”, detalló De Mera, quien no podía aguantar su emoción.

“Le dije que estábamos a 20 minutos de estar en un mundial y que dependía de nosotras. Que saliéramos con la misma intensidad y que no dejáramos tiempo para que ella se recuperaran. Hubo hasta lágrimas de emoción”.

En las instancias finales del juego, De Mera dijo que miraba al reloj y le preguntaba a Dios: ‘¿cuándo acaba esto?’, y que el gol de Ducreux no fue casualidad, ya que lo había entrenado en las prácticas.

“Siempre lo vimos como una opción. Así fue. Disparó y no se percataron. Nadia fue muy ágil. Con ese gol, descansé”, agregó.

También recordó la derrota en la final contra Canadá (2-8), en el que recuerda la fortaleza física de las jugadoras y un juego bien acoplado. Ahora, De Mera tiene como objetivo hacer visorias en todo el país para captar todo el talento posible y fortalecer a esta selección a esta Copa del Mundo, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

“Debemos ir con lo mejor, con lo que ya tenemos. Si hay jugadoras que puedan aportar cosas interesantes, claro que serán tomadas en cuenta. Y profundizar más en el tema físico, en la resistencia física. Hacer un buen grupo y tener una buena representación”, concluyó.