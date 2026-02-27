Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El legendario director y destacado pelotero santeño se encontraron en los campos de entrenamientos de los Bombardeos.

Una imagen puede resumir décadas de historia. El saludo con un firme apretón de manos entre el exdirector de los Yankees de New York, Joe Torre, y el panameño José Caballero no solo captó un momento protocolar, sino que despertó un profundo significado para los fanáticos istmeños del equipo neoyorquino.

Torre fue el estratega que condujo a los Yankees a una de las etapas más gloriosas de su historia, conquistando cuatro Series Mundiales consecutivas en 1996, 1998, 1999 y 2000. Bajo su liderazgo, la organización se consolidó como una dinastía en las Grandes Ligas.

Durante esa etapa, varios peloteros panameños dejaron su marca en el equipo del Bronx.

El legendario cerrador Mariano Rivera fue pieza clave en aquella dinastía. Ganó cinco anillos de Serie Mundial con la franquicia (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009), se convirtió en el líder histórico de salvamentos en las Grandes Ligas, con 652, y fue exaltado al Salón de la Fama en 2019, siendo el primer jugador elegido de manera unánime.

Mariano Rivera ingresó al Salón de la fama delas Grandes Ligas en 2019. EFE

Otro brazo confiable fue Ramiro Mendoza, quien se consolidó como uno de los relevistas más seguros de su generación. El santeño conquistó cinco anillos de Serie Mundial: cuatro con los Yankees y uno con los Medias Rojas de Boston.

Ramiro Mendoza con los Yankees en la campaña de 1999. Foto: Archivo

Por su parte, Rubén Rivera también formó parte de esa camada campeona, obteniendo el título de 1996 con los Bombarderos del Bronx, además de desarrollar una destacada carrera profesional entre las Grandes Ligas y el béisbol mexicano.

Rubén Rivera

Torre igualmente dirigió al panameño Roberto Kelly en la campaña del 2000. Kelly tuvo un paso importante por la organización, jugando siete de sus 14 temporadas en las Mayores con los Yankees.

El presente y el legado

Por eso, la fotografía Caballero, sonriendo mientras estrecha la mano de Torre, trasciende lo anecdótico. Representa el vínculo entre el pasado glorioso y el presente de un nuevo panameño que busca abrirse camino y dejar huella en una de las franquicias más emblemáticas del béisbol.

Torre simboliza una era dorada; Caballero encarna la esperanza y la continuidad de la presencia istmeña en el uniforme a rayas.