Undav rescata a Alemania en el añadido y amarga a Costa de Marfil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero anotó en el 90+4 para el 2-1 de Alemania ante Costa de Marfil en el Mundial 2026. Neuer alcanzó récord de 21 partidos mundialistas y Alemania lidera el Grupo E.

Alemania sobrevivió al vértigo de Costa de Marfil y evitó la decepción, hasta que Deniz Undav, en el minuto 90+4, tapó buena parte de los problemas del equipo de Julian Nagelsmann, aprovechó un error de marcaje y firmó el 2-1 que reforzó la autoridad alemana en el grupo E del Mundial 2026, en un día en que Manuel Neuer alcanzó los 21 partidos mundialistas, más que ningún otro portero en la historia del torneo.

El día era ideal en Toronto, soleado, con algo de viento y sin calor, y el Toronto Stadium presentó una mayoría de seguidores alemanes que, sin embargo, quedaron acallados durante buena parte de la tarde por la valentía marfileña. Costa de Marfil no se limitó a resistir.

Presionó en el centro del campo, obligó a Alemania a retrasar el juego hasta Neuer y encontró una autopista en la banda izquierda, donde Yan Diomande hizo sufrir de forma constante a Joshua Kimmich.

Alemania es el tercer clasificado a los deciseisavos de final. 🇩🇪💫#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026

Alemania empezó con autoridad. Kai Havertz avisó nada más comenzar con un remate alto y después obligó a Yahia Fofana a intervenir con un cabezazo peligroso. Jamal Musiala también rozó el gol en el minuto 17, con un remate que se marchó muy cerca del poste. Pero el dominio alemán era más territorial que contundente.

Costa de Marfil fue creciendo desde la carrera, el despliegue físico y la claridad de sus transiciones. Ange-Yoan Bonny apareció por ambas bandas, Amad Diallo amenazó dentro del área y Diomande agitó el partido cada vez que recibió abierto.

La recompensa llegó en el minuto 29. Diomande inició la acción por la izquierda, Amad no pudo culminar ante la defensa alemana y el rechace quedó franco para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para firmar el 0-1.

El gol confirmó los problemas defensivos de Alemania, y reforzó el plan de Emerse Faé. Su equipo cerró espacios, protegió el área y atacó con convicción cada vez que recuperó. Neuer, siempre adelantado y fiel a su estilo, evitó el segundo en el minuto 37 ante un disparo duro de Bonny desde la frontal.

Alemania lo gana sobre la hora. ⏱️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026

Alemania encontró dos veces la red antes del descanso, pero ninguna acción subió al marcador. Primero, en el minuto 21, un gol fue anulado por falta de Aleksandar Pavlovic sobre Yahia Fofana en un córner. Después, en el minuto 38, otra jugada quedó invalidada por una infracción de Musiala sobre un defensor marfileño. Al descanso, el 0-1 explicaba mejor la eficacia de Costa de Marfil que la posesión alemana.

Nagelsmann movió primero el banquillo. Antonio Rüdiger entró tras el descanso por Nico Schlotterbeck, que había necesitado asistencia en la primera parte, y Alemania adelantó líneas, aunque Costa de Marfil siguió encontrando salidas limpias. Christ Inao Oulai tuvo una ocasión clara en el minuto 51, solo ante Neuer, pero remató alto.

La reacción definitiva pareció llegar con el triple cambio alemán de la hora de partido. Entraron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling por Pavlovic, Musiala y Leroy Sané. Los cambios dieron más energía y profundidad a Alemania, que aumentó la presión y empezó a encerrar a Costa de Marfil en su área.

El empate llegó en el minuto 68. Amiri filtró un centro perfecto, Undav controló dentro del área y definió arriba ante Yahia Fofana. Fue una jugada limpia, de pocos toques, nacida de uno de los escasos errores defensivos marfileños, después de que Odilon Kossounou no alcanzara a despejar de cabeza el envío previo.

El 1-1 abrió el partido. Costa de Marfil, que se había replegado demasiado tras el descanso, recuperó metros con los cambios de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand.

Más tarde, Guela Doué sustituyó al lesionado Wilfried Singo y Nicolas Pépé entró por Diomande, que dejó el campo después de haber sido el atacante más desequilibrante de su equipo.

Alemania tuvo las mejores ocasiones finales. Yahia Fofana sostuvo a Costa de Marfil con una gran estirada ante Nathaniel Brown en el minuto 89 y, un minuto después, volvió a responder ante un disparo centrado de Amiri desde el punto de penalti. Costa de Marfil también pudo ganarlo en una carrera de Pépé por la derecha, pero Adingra no logró controlar solo ante la portería.

¡Otro doblete en la #CopaMundialFIFA! ⚽️⚽️



Deniz Undav ✍️ pic.twitter.com/D9PjH9shsk — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 20, 2026

Cuando el empate parecía definitivo, apareció de nuevo Undav. En el minuto 90+4, el delantero alemán se benefició de un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, el número 20 marfileño, y enterró el balón en la red para completar la remontada alemana.

El triunfo deja a Alemania con seis puntos en el grupo E y le permite dar un paso firme hacia la clasificación, todavía pendiente del resto de resultados de la jornada.