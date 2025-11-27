Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Liga Prom

    Unión Coclé asciende a la LPF tras vencer al Atlético Nacional

    Humberto Cornejo
    Unión Coclé venía de superar a la Academia Costa del Este en la final del Torneo Clausura de Liga Prom. Foto: Cortesía/Liga Prom

    Unión Coclé es el nuevo equipo de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). El conjunto coclesano superó 1-0 al Atlético Nacional en una Super Final vibrante, muy disputada y que se definió en los minutos finales, este miércoles 26 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, sellando así su ascenso a la élite del fútbol nacional.

    El duelo fue cerrado desde el pitazo inicial. Ambos equipos mostraron orden táctico, intensidad y un alto nivel de entrega, conscientes de que el boleto a la primera división estaba en juego.

    Atlético Nacional y Unión Coclé se mantuvieron firmes defensivamente y buscaron explotar los espacios del rival. El encuentro parecía encaminado a una definición dramática cuando, al minuto 84, llegó el gran momento coclesano.

    Una jugada colectiva por la banda derecha terminó con un pase rasante al corazón del área. Allí apareció Juan Gerald, quien solo tuvo que empujar el balón para marcar el 1-0 definitivo y desatar la euforia de su afición. Fue un golpe letal para Atlético Nacional, que no tuvo capacidad de respuesta en los minutos finales.

    “Hemos luchado y trabajado por esto. Desde que empezamos la pretemporada se lo dijimos a los muchachos: trabajemos fuerte, con decisión, y los resultados se van a dar”, dijo Juan Ramírez, el técnico de Unión Coclé.

    “Gracias a estos guerreros, somos de primera. Un equipo fuerte, que nunca se da por vencido”, añadió.

    Unión Coclé llegó a esta instancia luego de proclamarse campeón del Torneo Clausura 2025, superando en penales (4-3) a la Academia Costa del Este, tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Mientras que Atlético Nacional se había clasificado a la Super Final tras ganar el Torneo Apertura 2025 con un triunfo 1-0 sobre Plaza Amador.

    “Hay que darle gracias a Dios por este pase a la primera división. Veníamos trabajando semanas porque el rival era difícil. Fe es la palabra de Unión Coclé. Esperen mucho; la primera es difícil y ahora a celebrar”, dijo Juan Gerald, el autor del gol decisivo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


