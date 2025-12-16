Unión Coclé asciende a la LPF y debutará en el Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El equipo Unión Coclé se convirtió de manera oficial en el nuevo integrante del máximo circuito del fútbol nacional a partir del Torneo Clausura 2026, como parte de la Conferencia Oeste.

El anuncio fue realizado por la propia Liga Panameña de Fútbol (LPF) a través de sus plataformas oficiales, donde dio la bienvenida al club coclesano tras una campaña histórica.

“¡Bienvenidos a la LPF! Le damos la bienvenida a Unión Coclé, nuevo integrante de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), que debutará en la Conferencia Oeste en el Torneo Clausura 2026”, publicó la organización, oficializando así el ingreso del equipo al fútbol de Primera División.

El ascenso de Unión Coclé-campeón del Clausura 2025- se selló tras consagrarse Súper Campeón, luego de imponerse por 1-0 al Atlético Nacional —campeón del Apertura 2025— en la Súper Final disputada en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El gol decisivo fue obra de Juan Gerald al minuto 84, coronando una temporada memorable para el conjunto rojiblanco.

A lo largo del Clausura 2025, Unión Coclé firmó una campaña impecable al sumar 36 puntos en 16 partidos, con 10 victorias, seis empates y ninguna derrota.

En la fase regular marcó 25 goles y solo recibió cinco, números que reflejaron su solidez defensiva. En el camino al título superó al Club Atlético Independiente en penales (4-2) tras empatar sin goles en la final de la Conferencia Oeste, y luego igualó 2-2 ante Academia Costa del Este en la Gran Final, antes de sellar su ascenso en la Súper Final.