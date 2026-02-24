Unión Coclé continúa invicto en el Torneo Clausura 2026 tras ganar a Árabe Unido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ha llegado a su sexta jornada, y una de las gratas sorpresas ha sido la destacada campaña de Unión Coclé, que sigue invicto y se ha colocado en una posición destacada en la Conferencia Este.

Este sábado 21 de febrero, el conjunto coclesano logró su segunda victoria consecutiva al derrotar por la mínima a Árabe Unido (1-0), gracias a un gol de Derick Edmund al minuto 37 y a la destacada actuación del portero Saúl Espinosa, quien volvió a mantener la valla invicta.

Los dirigidos por Juan Ramírez han demostrado una solidez defensiva impresionante, permitiendo solo tres goles en lo que va del torneo. Tras un empate 1-1 contra San Francisco y 2-2 ante Veraguas United en las primeras fechas, el equipo ha sumado cuatro vallas invictas consecutivas, destacando el empate sin goles ante Club Atlético Independiente y el primer derbi contra Universitario.

A lo largo de las últimas jornadas, Unión Coclé ha demostrado una gran mejoría, no solo en resultados, sino también en su rendimiento, destacándose con victorias importantes como la que lograron ante Árabe Unido.

Con esta derrota, el equipo colonense sumó 7 puntos, ubicándose en la penúltima posición de la Conferencia Este, que es liderada por Alianza y Tauro, ambos con 9 puntos.

Alianza también consiguió una victoria importante, al imponerse 5-3 a Veraguas United en el estadio Rommel Fernández, lo que les permite mantenerse en lo más alto de la tabla de su conferencia. Veraguas, por su parte, se quedó con 7 puntos.

En otro resultado importante, Tauro empató 2-2 contra el CAI en el estadio Agustín Muquita Sánchez, después de iniciar el partido con dos goles en desventaja. A pesar de no haber logrado la victoria, los Vikingos continúan en la cima de la Conferencia Oeste con 12 puntos.

Plaza Amador también dejó su huella al golear 7-2 a Herrera en el estadio COS Sports Plaza. Mientras tanto, San Francisco logró su primera victoria del torneo al superar 2-1 a Umecit, con lo que sumó 6 puntos en la Conferencia Oeste.

La próxima jornada se perfila tan emocionante como siempre. Unión Coclé visitará Tauro este viernes 27 de febrero a las 8:30 p.m., en lo que promete ser un choque de alto nivel. El sábado 28 de febrero, Umecit se enfrentará a Universitario a las 6:15 p.m., mientras que Alianza recibirá a San Francisco en el mismo horario.

El domingo 1 de marzo, Herrera se verá las caras con Árabe Unido desde las 4:00 p.m., mientras que Sporting San Miguelito se enfrentará al Club Atlético Independiente a las 6:15 p.m. La jornada se cierra el lunes 2 de marzo con el duelo entre Veraguas United y Plaza Amador a las 8:30 p.m.

Con la temporada avanzando y equipos como Unión Coclé mostrando un rendimiento constante, el Torneo Clausura 2026 promete más sorpresas y una lucha cerrada por la clasificación.