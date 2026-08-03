Unión Coclé sorprende al San Francisco con doblete de Lashley

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unión Coclé dio la sorpresa al derrotar 2-1 al San Francisco FC en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Fue un encuentro en el que el volante Wesley Lashley fue la gran figura al marcar los dos goles que le dieron el triunfo a los coclesanos.

El partido comenzó con intensidad desde el pitazo inicial y Unión Coclé encontró recompensa muy temprano. Apenas al minuto 8, Lashley abrió el marcador para adelantar a los locales y darles confianza en los primeros compases del compromiso.

La respuesta de los monjes fue inmediata. Dos minutos después, Keny Bonilla aprovechó una oportunidad ofensiva para establecer el empate 1-1 y devolver la igualdad al encuentro.

Sin embargo, Unión Coclé volvió a tomar la delantera antes de la media hora. Al minuto 24, nuevamente apareció Wesley Lashley, sin marca por la banda derecha, para firmar su doblete y colocar el 2-1 que terminaría siendo definitivo, convirtiéndose en el protagonista de la tarde.

El resto de la primera mitad estuvo marcado por la lucha en el mediocampo y algunas amonestaciones, mientras San Francisco intentaba encontrar espacios para volver a igualar el marcador antes del descanso.

Para el segundo tiempo, el Poderoso de La Chorrera realizó modificaciones desde el arranque con los ingresos de Adrián Popoff y Jorge Méndez, buscando mayor profundidad en ataque. Más adelante también entraron Ricardo French y Joseph López para reforzar la ofensiva.

Unión Coclé respondió moviendo sus piezas para proteger la ventaja. Los ingresos de Josué Núñez, Reinaldo Brathwaite, Yeison Vásquez y Diomar Guevara ayudaron a refrescar al equipo y sostener el resultado en los minutos finales.

Aunque San Francisco tuvo más iniciativa durante varios pasajes del complemento, liderando la posesión con un 54 % y dominando los remates totales (9) y los tiros a puerta (6), la defensa coclesana logró contener los intentos visitantes y administrar la ventaja conseguida gracias al doblete de Lashley.

Tras el silbatazo final, el equipo local celebró una victoria impulsada por la solidez defensiva y una destacada actuación colectiva que le permitió sumar su primer triunfo del torneo frente a un rival que comienza a mostrar señales de alerta tras dos jornadas.

El entrenador ganador, Sebastián Zapata, habló sobre la idea de juego que vienen implementando y cómo aprovecharon los espacios para asegurar la victoria.

“Hemos venido trabajando en una idea diferente. Creo que los muchachos están mentalmente muy fuertes, creen en lo que estamos haciendo, que es básicamente saber atacar usando los espacios que nos deja el rival. Luego nos tiraron atrás y supimos defender muy bien”, enfatizó Zapata, quien también elogió el trabajo de Lashley.

“Wesley es un crack, es uno de los extremos con mayor proyección del fútbol panameño. Creo que la entrega, el sacrificio y toda la calidad que tiene lo van a llevar muy lejos”, puntualizó el técnico de Unión Coclé.

La tabla de la Conferencia Oeste ubica a San Francisco en el tercer puesto, mientras que Unión Coclé escaló a la cuarta posición. Ambos equipos suman tres puntos. Los coclesanos recibirán en la próxima jornada a Veraguas United, líder de la conferencia, mientras que los chorreranos se enfrentarán a Herrera FC.