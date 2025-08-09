Universitario busca el liderato; Atlético Nacional, Tauro y UMECIT se juegan un golpe de autoridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado continuará la disputa de la cuarta fecha de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con dos partidos: uno en el interior del país entre Club Deportivo Universitario y Atlético Nacional en Penonomé, y otro en la capital entre Tauro FC y UMECIT.En el marco de lo ocurrido en las primeras tres jornadas, una victoria significaría realidades muy distintas para cada equipo.

Un partido, dos panoramas opuestos

Universitario y Atlético Nacional llegan a esta jornada con contrastes claros.

Los coclesanos, tras vencer al Club Atlético Independiente (3-2) y al San Francisco (2-1), rescataron un empate agónico en Santiago ante el Veraguas United, anotando en el séptimo minuto de reposición. Ese punto les permitió mantenerse invictos y líderes en la Conferencia Oeste, empatados con los veragüenses. Un triunfo los colocaría, al menos de forma momentánea, en la cima.

Por su parte, Atlético Nacional perdió sus dos primeros partidos ante San Francisco (3-1) y Veraguas United (2-0), pero sumó su primer punto en el Clausura tras igualar 1-1 contra Herrera FC. Tanto Herrera como Atlético Nacional cierran la tabla de la Conferencia Oeste, aunque los herreranos cuentan con un colchón de puntos del Torneo Apertura que les da algo de oxígeno en la lucha por el descenso.Atlético Nacional, sin ese respaldo, necesita sumar con urgencia para evitar un nuevo descenso a la Liga Prom.

Un gigante herido y una revelación ambiciosa

El Tauro FC, máximo ganador del fútbol panameño, llega golpeado tras sus últimas dos presentaciones.

Después de derrotar 2-1 al Alianza en la primera fecha, cayó en el Clásico Nacional ante Plaza Amador (3-1) pese a ir ganando al descanso, y el domingo pasado volvió a perder, esta vez 2-0 ante Sporting San Miguelito.

Ni el club ni su técnico, Kike García, desconocen las remontadas épicas. En el torneo anterior, el Tauro pasó de ser último con Felipe Baloy en el banquillo a disputar unas semifinales intensas contra Plaza Amador tras el cambio de timonel.

UMECIT, en cambio, es la sorpresa de la Conferencia Este.

En las dos primeras jornadas venció 1-0 tanto a Sporting San Miguelito como a Árabe Unido, y en la tercera puso en aprietos a Plaza Amador antes de caer 2-0 en la segunda parte. Si logran vencer a otro histórico, se afianzarán en el segundo puesto de su conferencia.

Detalles de la jornada

La acción sabatina comenzará en Penonomé, donde el CD Universitario recibirá al Atlético Nacional a partir de las 6:00 de la tarde en el Estadio de la Universidad Latina.

Más tarde, en Ciudad de Panamá, el Tauro FC se medirá al UMECIT desde las 8:15 de la noche en el COS Sports Plaza, en un choque que promete intensidad y emociones fuertes.