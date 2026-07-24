Panamá, 24 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 24 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Universitario y San Francisco arrancan una nueva etapa en el Apertura 2026

    Juan Ramírez debuta con Universitario ante un San Francisco reforzado para el Apertura.

    Carlos Vidal Endara
    Universitario y San Francisco arrancan una nueva etapa en el Apertura 2026
    Ambos equipos se enfrentarán en el estadio Universidad Latina en Penonomé. Foto: Cortesía

    La Liga Panameña de Fútbol (LPF) pondrá en marcha su Torneo Apertura 2026 este fin de semana, y este sábado la acción se trasladará a Penonomé, donde el CD Universitario recibirá al San Francisco FC por la primera jornada del campeonato.

    Los locales contarán con un nuevo entrenador: Juan Ramírez, quien llega al club luego de liderar a Unión Coclé en su histórico ascenso a la máxima categoría. Ramírez buscará enderezar el rumbo del Universitario tras una campaña en la que solo logró tres victorias y terminó en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 14 puntos.

    La U realizó varias incorporaciones para esta temporada. Los delanteros Alexis Cundumí y Jahir Góndola, el extremo José Bernal Chong, el volante Alcides de los Ríos y el defensor Derick Edmund llegaron para reforzar la plantilla.

    También se registraron varias salidas. Alejandro Yearwood, Rolando Rodríguez, Roberto Reina, Valentín Pimentel, Aldair McKenzie, Emerson Girón, Víctor Ávila, Allan Saldaña, Eric Moreno, Bryan Wittle, Jonathan Barrera y Edward Bolaños se despidieron del club, reflejando una profunda renovación del plantel de cara al Apertura.

    Por el lado de San Francisco, Jorge Dely Valdés continuará el proceso que inició durante el torneo anterior. El experimentado entrenador lidera a los monjes con altas exigencias: el objetivo es regresar a los playoffs luego de una campaña en la que finalizaron cuartos en la Conferencia Oeste con 20 puntos y quedaron fuera de la fase final por diferencia de goles.

    El Poderoso de La Chorrera también sumó varias incorporaciones para esta temporada. Omar Browne, Víctor Medina, Keny Bonilla, Valentín Pimentel, Allan Saldaña, Ricardo French, Richard Peralta y Stiven Moreno se unieron al equipo para reforzar la plantilla.

    Por otra parte, Darwin Pinzón, Ernesto Walker, Bayron Rivas y otros jugadores se desvincularon del club, mientras que Guillermo Benítez salió cedido al Portuguesa del fútbol venezolano.

    Los dos enfrentamientos entre Universitario y San Francisco en la campaña anterior terminaron con un empate 3-3 y una victoria 5-2 a favor de los monjes.

    El encuentro se disputará en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, a partir de las 8:30 p.m. y será transmitido por Fox.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    Última Hora

    • 23:38 El mayor acuario de Europa pone el nombre de Ferran Torres a uno de sus tiburones grises Leer más
    • 22:52 Universitario y San Francisco arrancan una nueva etapa en el Apertura 2026 Leer más
    • 22:49 Jueces de garantías niegan a fiscalía extender plazo de investigación en caso de exvicepresidente José Gabriel Carrizo Leer más
    • 22:27 Capturan a deportado desde Nicaragua por desaparición de Rita Wald durante la dictadura militar Leer más
    • 21:58 Más del 50% del agua potable se pierde en Arraiján por la rotura de tuberías  Leer más
    • 21:47 Samsung lleva el estándar Ultra a los plegables con el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra Leer más
    • 21:47 Alianza y Umecit abren el Apertura 2026 con la mira puesta en la Copa Centroamericana Leer más
    • 21:36 Deudas y la sombra del narcotráfico marcan inicio de la temporada de fútbol en Costa Rica Leer más
    • 21:15 Canal cierra recepción de documentos para el gasoducto, estiman desde $4 mil 200 millones en inversión Leer más
    • 21:03 Trabajos de mantenimiento en la red eléctrica del 27 de julio al 2 de agosto de 2026 Leer más