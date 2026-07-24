Universitario y San Francisco arrancan una nueva etapa en el Apertura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Juan Ramírez debuta con Universitario ante un San Francisco reforzado para el Apertura.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) pondrá en marcha su Torneo Apertura 2026 este fin de semana, y este sábado la acción se trasladará a Penonomé, donde el CD Universitario recibirá al San Francisco FC por la primera jornada del campeonato.

Los locales contarán con un nuevo entrenador: Juan Ramírez, quien llega al club luego de liderar a Unión Coclé en su histórico ascenso a la máxima categoría. Ramírez buscará enderezar el rumbo del Universitario tras una campaña en la que solo logró tres victorias y terminó en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 14 puntos.

La U realizó varias incorporaciones para esta temporada. Los delanteros Alexis Cundumí y Jahir Góndola, el extremo José Bernal Chong, el volante Alcides de los Ríos y el defensor Derick Edmund llegaron para reforzar la plantilla.

También se registraron varias salidas. Alejandro Yearwood, Rolando Rodríguez, Roberto Reina, Valentín Pimentel, Aldair McKenzie, Emerson Girón, Víctor Ávila, Allan Saldaña, Eric Moreno, Bryan Wittle, Jonathan Barrera y Edward Bolaños se despidieron del club, reflejando una profunda renovación del plantel de cara al Apertura.

Por el lado de San Francisco, Jorge Dely Valdés continuará el proceso que inició durante el torneo anterior. El experimentado entrenador lidera a los monjes con altas exigencias: el objetivo es regresar a los playoffs luego de una campaña en la que finalizaron cuartos en la Conferencia Oeste con 20 puntos y quedaron fuera de la fase final por diferencia de goles.

El Poderoso de La Chorrera también sumó varias incorporaciones para esta temporada. Omar Browne, Víctor Medina, Keny Bonilla, Valentín Pimentel, Allan Saldaña, Ricardo French, Richard Peralta y Stiven Moreno se unieron al equipo para reforzar la plantilla.

Por otra parte, Darwin Pinzón, Ernesto Walker, Bayron Rivas y otros jugadores se desvincularon del club, mientras que Guillermo Benítez salió cedido al Portuguesa del fútbol venezolano.

Los dos enfrentamientos entre Universitario y San Francisco en la campaña anterior terminaron con un empate 3-3 y una victoria 5-2 a favor de los monjes.

El encuentro se disputará en el estadio Universidad Latina, en Penonomé, a partir de las 8:30 p.m. y será transmitido por Fox.