US Open: La campeona defensora Sabalenka supera a Masarova en su estreno

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, superó este domingo a la suiza Rebeka Masarova en su estreno en esta edición del Abierto de Estados Unidos.

Sabalenka, que defiende el título conquistado en 2024, se deshizo de Masarova (n.108) por 7-5 y 6-1 en una hora y 21 minutos de partido.

Sabalenka empezó algo fría, cediendo un juego a la suiza, pero reaccionó con dos ‘breaks’ para llevarse el primer set por 7-5. La bielorrusa dominó la segunda manga, y logró los cinco primeros juegos con dos quiebres para el 6-1.

En la segunda ronda, Sabalenka se medirá con la rusa Polina Kudermetova (n.67).

La bielorrusa debe alcanzar al menos la ronda de cuartos de final para conservar el número 1 del mundo ante la presión de la polaca Iga Swiatek, actual número 2.

El Abierto de Estados Unidos, último grand slam del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 7 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.