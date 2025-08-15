Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Exclusivo Suscriptores

Al derrotar a Australia 7-2 en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, Vacamonte aseguró su permanencia en el cuadro de ganadores por al menos un partido más. Su próximo rival será Aruba, representante del Caribe.

Cómo llegó Aruba a la Serie Mundial

Aruba clasificó al torneo tras ganar el campeonato regional del Caribe, disputado del 7 al 12 de julio. Esto significa que llega con ritmo de competencia y rodaje reciente, a diferencia de Vacamonte, que se coronó campeón nacional en febrero y acumulaba 167 días sin disputar un partido oficial antes de enfrentar a Australia.

Aruba Center LL is heading to Williamsport for the second straight year for the #LLWS, presented by @tmobile! 👏🤩 pic.twitter.com/J2cMAjhhwY — Little League (@LittleLeague) July 13, 2025

En el certamen caribeño, Aruba superó a potencias beisboleras como Cuba, Curazao y República Dominicana. En la final sorprendió a los dominicanos con una victoria 9-7, y su única derrota fue ante Pariba (Curazao).

Historial de Aruba en el torneo

Esta es la tercera participación de Aruba en la Serie Mundial, algo poco común debido al dominio de Curazao en la región.

En 2011, su debut, perdió los dos partidos ante Japón y China Taipéi con un marcador global de 32-4. En 2024, mostró una gran mejoría: cayó 2-0 con México, venció 8-3 a República Checa y 11-0 a Australia, antes de ser eliminado por Venezuela (2-1).

El programa de Pequeñas Ligas en Aruba ha crecido de forma constante y este año busca clasificar por primera vez a la final internacional.

Lo que está en juego

Si Panamá vence a Aruba, avanzará a lo que prácticamente serían los cuartos de final internacionales. Vacamonte quedaría entonces a tres victorias del campeonato internacional y a cuatro del título mundial.

En caso de derrota, bajará al cuadro inferior, donde no hay margen de error: una sola derrota más significaría la eliminación en este torneo de doble eliminación.

Detalles del partido

El juego está programado para las 4:00 p.m. (hora de Panamá) este viernes 15 de agosto.

El abridor será Emanuel Flores, quien lanzó la última entrada ante Australia con una actuación impecable: no permitió imparables, solo dio una base por bolas y recetó tres ponches.