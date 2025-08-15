Panamá, 15 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Serie Mundial de Pequeñas Ligas

    Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

    Jaime Heilbron
    Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas
    Cortesía de Little League Baseball and Softball.

    Al derrotar a Australia 7-2 en su debut en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport, Vacamonte aseguró su permanencia en el cuadro de ganadores por al menos un partido más. Su próximo rival será Aruba, representante del Caribe.

    Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas
    Cortesía de Little League Baseball and Softball.

    Cómo llegó Aruba a la Serie Mundial

    Aruba clasificó al torneo tras ganar el campeonato regional del Caribe, disputado del 7 al 12 de julio. Esto significa que llega con ritmo de competencia y rodaje reciente, a diferencia de Vacamonte, que se coronó campeón nacional en febrero y acumulaba 167 días sin disputar un partido oficial antes de enfrentar a Australia.

    En el certamen caribeño, Aruba superó a potencias beisboleras como Cuba, Curazao y República Dominicana. En la final sorprendió a los dominicanos con una victoria 9-7, y su única derrota fue ante Pariba (Curazao).

    Historial de Aruba en el torneo

    Esta es la tercera participación de Aruba en la Serie Mundial, algo poco común debido al dominio de Curazao en la región.

    En 2011, su debut, perdió los dos partidos ante Japón y China Taipéi con un marcador global de 32-4. En 2024, mostró una gran mejoría: cayó 2-0 con México, venció 8-3 a República Checa y 11-0 a Australia, antes de ser eliminado por Venezuela (2-1).

    El programa de Pequeñas Ligas en Aruba ha crecido de forma constante y este año busca clasificar por primera vez a la final internacional.

    Lo que está en juego

    Si Panamá vence a Aruba, avanzará a lo que prácticamente serían los cuartos de final internacionales. Vacamonte quedaría entonces a tres victorias del campeonato internacional y a cuatro del título mundial.

    Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas
    Cortesía de Little League Baseball and Softball.

    En caso de derrota, bajará al cuadro inferior, donde no hay margen de error: una sola derrota más significaría la eliminación en este torneo de doble eliminación.

    Detalles del partido

    El juego está programado para las 4:00 p.m. (hora de Panamá) este viernes 15 de agosto.

    Vacamonte y Aruba chocan por un paso clave hacia la gloria en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas
    Cortesía de Little League Baseball and Softball.

    El abridor será Emanuel Flores, quien lanzó la última entrada ante Australia con una actuación impecable: no permitió imparables, solo dio una base por bolas y recetó tres ponches.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Corporación La Prensa escoge nuevo presidente de su junta directiva. Leer más
    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Representante de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez, es imputado por peculado. Leer más