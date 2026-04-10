Vacherot hace historia y enfrentará a Alcaraz en MonteCarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Vacherot hizo historia en Montecarlo al alcanzar semifinales y se enfrentará a Alcaraz tras eliminar a De Miñaur.

El monegasco Valentin Vacherot hizo historia y se erigió en el primer jugador del Principado en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, tras ganar en tres sets al australiano Alex de Miñaur, quinto favorito, (6-4, 3-6 y 6-3) y será el rival del vigente campeón y número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Nunca hasta ahora han coincidido el batallador jugador de Mónaco y el murciano. Vacherot, de 27 años y 23 del ránking ATP, dio un salto en su carrera y disparó su repercusión en el Masters 1000 de Shanghai del pasado año, donde inesperadamente, desde la fase previa, logró el titulo.

El primer jugador en alcanzar sus primeras semifinales en el circuito ATP en dos eventos Masters 1000 tardó dos horas y 25 minutos en ganar al sexto jugador del mundo. Ahora desafía a Alcaraz que arrolló previamente al kazajo Alexander Bublik.

El héroe local Valentín Vacherot ya hizo historia el jueves tras remontar un set en contra para derrotar al polaco Hubert Hurkacz y convertirse en el primer monegasco en alcanzar los cuartos de final del torneo. Fue su segunda victoria ante un top 10 esta semana después de eliminar al finalista del año pasado, el italiano Lorenzo Musetti en segunda ronda y estará entre los veinte primeros del la clasificación mundial.