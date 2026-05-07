Panamá, 07 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Valverde descartado para el Clásico por traumatismo luego de roce con Tchouameni

    El club también confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores mientras avanzan las investigaciones internas.

    EFE
    Valverde descartado para el Clásico por traumatismo luego de roce con Tchouameni
    Valverde y Tchouameni protagonizaron una acalorada discusión este jueves en Valdebebas que terminó con el uruguayo en el hospital. Foto: EFE

    El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico que se produjo en el transcurso del incidente que tuvo con su compañero el francés Aurelien Tchouameni, informa el Real Madrid.

    En un comunicado, el club blanco señala que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid “se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

    “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, añade en la nota la entidad madridista.

    Real Madrid abre expedientes disciplinarios a ambos

    El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni después del incidente este jueves.

    En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

    “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, añadió.

    EFE

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