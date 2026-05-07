Valverde descartado para el Clásico por traumatismo luego de roce con Tchouameni

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El club también confirmó la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores mientras avanzan las investigaciones internas.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico que se produjo en el transcurso del incidente que tuvo con su compañero el francés Aurelien Tchouameni, informa el Real Madrid.

En un comunicado, el club blanco señala que tras las pruebas realizadas al jugador por los servicios médicos del Real Madrid “se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico.



“The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”.



“Valverde is at home in good condition and… pic.twitter.com/kneYpZTejF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

“Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, añade en la nota la entidad madridista.

Real Madrid abre expedientes disciplinarios a ambos

El Real Madrid informó de la apertura de expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni después del incidente este jueves.

En un breve comunicado oficial, el club blanco señaló que “tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo” ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO - Real Madrid informó que abrió expedientes disciplinarios a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni e anunciará en su momento las resoluciones 🚨 pic.twitter.com/c3m2oTdWZ0 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, añadió.