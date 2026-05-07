Valverde: ‘En ningún momento mi compañero me golpeó, lo siento, me duele por la situación’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jugador uruguayo aclaró que este tipo de situaciones son normales y suelen resolverse dentro del equipo, y criticó la difusión de la historia en medio de una temporada sin títulos, donde cada detalle del club se magnifica.

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, aseguró este jueves, a través de un comunicado en redes sociales, que “en ningún momento” golpeó al francés Aurélien Tchouaméni durante la discusión que mantuvieron ambos tras el entrenamiento y pidió perdón porque le “duele la situación” que vive su club.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo lo golpeé a él, aunque entiendo que para muchos de ustedes es más fácil creer que nos dimos una paliza mutua o que fue intencional, pero eso no sucedió”, escribió.

“Lo siento. Lo siento de verdad porque esta situación me duele, y el momento que estamos atravesando me duele. El Madrid es una de las cosas más importantes en mi vida y no puedo ser indiferente”, agregó.

Valverde reconoció que el miércoles tuvo un incidente “con un compañero de equipo” (Tchouaméni) como resultado de una jugada durante el entrenamiento donde la fatiga de la competición “y la frustración hacen que todo se sienta más grande”.

Para el jugador uruguayo, en una situación normal “estas cosas pueden pasar” y se solucionan sin hacerse públicas entre los mismos futbolistas.

“Obviamente, hay alguien detrás de todo esto que se apresuró a difundir la historia, combinado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre está bajo los focos y todo se magnifica”, apuntó.