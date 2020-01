Valverde: ‘Fue algo que no se debe hacer, pero era lo único que me quedaba’

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, se mostró feliz este domingo tras ganar la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid en los penales 4-1, pero admitió que “me queda la espinita” de haber sido expulsado en el encuentro.

“Fue algo que no se debe hacer, le pedí disculpas a Álvaro (Morata), no está bueno hacer lo que hice”, dijo Valverde, nombrado jugador más valioso de la final, pese a su expulsión por derribar a Morata cuando se iba solo a la portería de Thibault Courtois.





"Era lo único que me quedaba hacer por el equipo, intenté otras cosas, pero no llegaba, era muy rápido. Estoy contento por el título, pero me queda esa espinita porque no está bueno", dijo Valverde en rueda de prensa.

El joven uruguayo aseguró que todos los compañeros “me han felicitado” y destacó que su entrenador Zinedine Zidane y todo el cuerpo técnico le han apoyado.

"Fue un momento triste, estaba con mucha bronca, estaba dejando al equipo con uno menos, pero ahí estaban mis compañeros y el cuerpo técnico para apoyarme", continuó.

“También se acercó (Diego) Simeone a decirme unas palabras y quiero destacarlo”, dijo el jugador.

Valverde aseguró estar “muy feliz” por el momento que atraviesa.





"No se debe hacer" declaró Fede Valverde tras consagrarse en Yeda. El uruguayo vio la roja tras una durísima patada en Yeda. pic.twitter.com/zOBtAUOo0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2020

“Uno trata de entrenar, de luchar por que las cosas salgan bien. Estoy teniendo minutos, el equipo está ganando, asi que es algo muy bonito, estoy en un momento que es increíble”, añadió Valverde, concluyendo con el anuncio de que va ser padre.