    Ciclismo

    Van der Poel ante la historia en el Mundial de Hulst; Felipe Orts y Noval sueñan en alto

    EFE
    El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel tiene 31 años de edad. Archivo

    La historia del ciclocross se abre este domingo ante el neerlandés Mathieu Van der Poel, quien tratará de poner la guinda a una temporada perfecta en la que ha ganado la Copa del Mundo y, ahora, en Hults aspira a un octavo título universal que le permitiría superar, con 9 títulos, al mítico belga Eric de Vlaeminck.

    Van der Poel (Kapellen, 31 años), ha dominado el año de tal forma que resulta difícil buscarle un rival que le aleje de sus planes triunfales. El nieto de Poulidor se destacará en el palmarés como se despega de sus oponentes en los circuitos. Los 35.000 espectadores que llenarán el circuito de Hulst, en su país, vivirán un ambiente excepcional para no perderse el momento histórico.

    Además, la última prueba del Mundial, podría ser también la que despida la carrera de Van der Poel en el ciclocrós. Con el octavo titulo, sus objetivos se centrarían en la carretera.

    Si se trata de buscar rivales, el primero por entidad será el campeón belga Thibau Nys, capitán del equipo nacional, que, asimismo, contará con el campeón de Europa Toon Aerts. También contará para el podio otro corredor neerlandés, el doble campeón continental sub’23 Tibor del Gross, llamado a ser sucesor de su maestro, amigo y compañero Van der Poel.

    Felipe Orts y Benjamín Noval hacen soñar al equipo español

    Las medallas estarán muy caras en Hulst, pero el estado de forma del 8 veces campeón de España Felipe Orts hace soñar a la delegación nacional. El de La Vila Joiosa admite estar en el mejor momento de su vida, y su tercer puesto en la Copa del Mundo de Benidor y sus 2 top 10 de las últimas pruebas le permiten salir a por todas.

    En la jornada dominical, y antes de la prueba reina, llegará el turno para los juveniles. Ahí estará una de las perlas del ciclismo español, el asturiano Benjamin Noval, capaz de cualquier escalón del podio. Tanto en el pasado mundial como en la Copa del Mundo de Benidorm, ya ha demostrado su nivel con sus cuartos puestos.

    Noval, quien ha fichado por el Ineos del World Tour, ya tiene puestos de honor a nivel internacional, y tiene pendiente un gran triunfo que podría conquistar en el Campeonato del Mundo de Hulst.

    El circuito del Mundial se encuentra en la provincia de Zelanda, al sur de los Países Bajos, haciendo frontera con Bélgica y próximo a Amberes. Tiene un perímetro de 3,3 kilómetros por vuelta y ha modificado su diseño para añadir varios pontones que permiten atravesar en varias ocasiones sobre el canal de la localidad.

    En su mayor parte se desarrolla en terreno de campo, por lo que podría haber mucho barro si se confirman las lluvias previstas. También tiene 2 subidas exigentes, de esas que obligan a correr con la bici al hombro.

    EFE

    Agencia de noticias

