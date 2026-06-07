Velocidad, emoción y espectáculo en el regreso de los 500 KM de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 50 años después de sus orígenes en Río Hato, los 500 KM de Panamá volvieron, consolidando una nueva etapa para una de las competencias más emblemáticas del automovilismo nacional.

Los aficionados a la velocidad llenaron el Autódromo Panamá para el regreso de los 500 KM de Panamá, una carrera histórica que volvió al calendario regional con una apuesta renovada.

Con un origen que se remonta a más de cinco décadas, la competencia se disputaba originalmente en el icónico Circuito de Río Hato. Ahora, esta carrera de resistencia, pionera en el automovilismo panameño y regional, renace en el moderno Autódromo Panamá, ubicado en Capira.

La gradería principal del Autódromo Panamá estuvo repleta, evidenciando el creciente entusiasmo de los fanáticos panameños por el deporte a motor. Foto: Carlos Vidal-Endara

Vehículos como el Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 del equipo AP Racing, piloteado por la dupla costarricense conformada por Gustavo Ortega (ganador del pasado Gran Premio de Panamá a finales de marzo) y Danny Formal, volvieron al asfalto panameño para el deleite de los fanáticos.

Formal también registró la vuelta más rápida de la noche en el segundo heat de la categoría GT Challenge, con un tiempo de 58.864 segundos.

El equipo AP Racing celebra la victoria de sus conductores Gustavo Ortega y Danny Formal en la categoría GT Challenge. Foto: Carlos Vidal-Endara

“Es la segunda vez que vengo acá, al Autódromo Panamá. Lo que han podido lograr es increíble. Estoy muy orgulloso de estar aquí representando a Costa Rica, a AP Racing y a sus patrocinadores”, comentó el piloto costarricense, quien viajará a Nueva York para continuar compitiendo a finales de mes.

Los pilotos panameños Solly Betesh y Luis Ramírez, a bordo de un Audi R8 LMS GT3 Evo 2, lograron el segundo lugar, solo por detrás de Ortega y Formal. Ramírez también compitió en la categoría TCR al volante de su Hyundai Elantra N TCR Puma Energy, donde obtuvo el primer lugar en ambos heats, convirtiéndose en el único piloto de la jornada en participar en dos categorías distintas.

Además, Ramírez estableció un nuevo récord de pista en la categoría TCR durante las clasificaciones, al registrar un tiempo de 1:04.378 que le aseguró la pole position para la carrera nocturna.

El piloto panameño Luís 'Lucho' Ramírez fue uno de los más destacados de la noche, compitiendo en dos categorías distintas. Foto: Carlos Vidal-Endara

La pista contó con la presencia de importantes pilotos de la región, entre ellos la reconocida colombiana Tatiana Calderón, la única mujer en la historia del automovilismo en competir en la Fórmula 2.

Sebastián Guerra, joven piloto panameño de apenas 18 años, protagonizó una de las historias más llamativas de la velada. El día de su graduación de secundaria coincidió con la carrera, situación que los asistentes seguían de cerca mientras esperaban su llegada.

Guerra logró arribar a tiempo al Autódromo tras trasladarse en avioneta hacia Chame, en una verdadera carrera contra el reloj que reflejó el esfuerzo y compromiso del talentoso piloto y su familia.

En la categoría Súper Turismo, el panameño Kail Sibauste obtuvo el primer lugar general tras imponerse en ambos heats para asegurar la victoria absoluta.

El exfutbolista panameño Román Torres fue uno de muchos invitados especiales al evento: compartió que fue su primera vez visitando el lugar y confía en que el automovilismo está encaminado a convertirse en uno de los deportes preferidos de los fanáticos del país.