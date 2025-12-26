Venezuela albergará la Serie de las Américas 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Serie de las Américas 2026 finalmente no se jugará en Panamá. El torneo, que estaba programado para realizarse del 24 al 30 de enero de 2026, fue trasladado a Venezuela, donde ahora se disputará del 1 al 7 de febrero en las ciudades de Caracas y La Guaira, según información publicada por el medio especializado World Baseball.

Este sería el segundo torneo de alto perfil que el país deja de albergar, luego de la cancelación de la Copa América 2025.

El cambio de sede de la Serie de las Américas a Venezuela se produce apenas una semana después de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) decidiera mover la Serie del Caribe 2026 de Venezuela a México, designando a Guadalajara como nueva sede. Con este ajuste de fechas, ambos torneos se disputarán de forma simultánea.

La Serie de las Américas es organizada por la Asociación de Ligas Profesionales de Béisbol de las Américas (ABAM) y se espera la participación de los campeones de las ligas de Argentina, Curazao, Colombia y Nicaragua, además de representantes de Cuba, Panamá y Brasil. Venezuela también contará con un equipo, aunque este no estará vinculado a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ni incluirá jugadores con contratos de Grandes Ligas.

Panamá llegará al certamen como campeón defensor, luego de que las Águilas Metropolitanas conquistaran la primera edición del torneo, disputada en Nicaragua.