Venezuela, campeón del Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol ha llegado a su final y para satisfacción de todos los venezolanos dispersos por todo el mundo, el equipo representativo de su patria se coronó campeón mundial, al vencer al poderoso equipo norteamericano 3 a 2 en una batalla sin igual.

¿Pero, después de todo, qué es el “Clásico Mundial de Béisbol”? Se trata del torneo de béisbol profesional más importante que se juega a nivel mundial. El mismo es organizado por la World Baseball Classic Inc. y la Major League Baseball y el ganador recibe el trofeo del campeonato del Clásico Mundial, más una suma importante de dinero. Es una competencia entre países, a diferencia de la Serie Mundial, que es una competencia entre clubes.

Esta máxima competencia a nivel de países se anunció inicialmente en el 2005 para jugarse por primera vez en el 2006. El primer año la competencia fue ganada por Japón, igual que en los años 2009 y 2023. La República Dominicana ganó en 2013; los Estados Unidos en 2017 y este año Venezuela resultó vencedor.

El partido tuvo anotaciones de una carrera en los episodios 3.º y 5.º por parte de Venezuela, mientras que los norteamericanos empataron el marcador con dos carreras en el cierre del 8.º episodio, gracias a un largo cuadrangular de Bryce Harper con un corredor en base. Una vez el marcador igualado a dos carreras por bando, los venezolanos lograron anotar la carrera del triunfo en la primera parte del 9.º para sellar la victoria.

Este último y decisivo juego se jugó en el LoanDepot Park, hogar de los Marlins de Miami, ante algo más de 36,000 espectadores. La concurrencia era, en su mayoría, venezolana, además de muchos colombianos, cubanos y nicaragüenses que se hermanaron con los venezolanos para hacer una barra de proporciones nunca vistas en un partido de béisbol. Todos ellos gritaron, cantaron, rieron y lloraron juntos, animando a los ganadores. Pienso que la tragedia que vive el pueblo de Venezuela se compensó por varias horas con el triunfo de su equipo.

Panamá participó con el mejor equipo dentro de nuestras limitaciones. Algunos resultados fueron altamente criticados por la fanaticada, pero lo cierto es que tuvimos la oportunidad de avanzar y no la aprovechamos. Creo que para el próximo Clásico nuestro país debe mejorar su presentación, pues no hay duda de que nuestros peloteros jóvenes siguen desarrollándose en forma gradual. Quizás nos falta una mejor planificación de nuestro deporte favorito y, a lo mejor, una reestructuración de lo que hemos tenido por muchos años.

Con relación al juego final, tanto Venezuela como los Estados Unidos tenían equipos plagados de estrellas, por lo que nos parecía que la victoria podría inclinarse por cualquiera de los dos países. Por los norteamericanos, sobresalían Witt, Harper, Judge, Schwarber y Bregman, mientras que Venezuela mostraba con orgullo a Acuña, Arráez, Suárez, Abreu y Chourio. La actuación de los lanzadores venezolanos limitó a la fuerte artillería norteamericana a solo 3 imparables y 2 carreras, mientras que los lanzadores norteamericanos permitieron 6 imparables y 3 carreras para definir el partido.

Creo que, a pesar del excelente equipo venezolano, su triunfo fue una sorpresa, pues los expertos favorecían a Japón, Estados Unidos y República Dominicana por encima de Venezuela.

Pero, su triunfo fue muy merecido y me complace expresar mis más calurosas expresiones de felicitación al equipo y a todos los venezolanos, con énfasis en los que residen en Panamá.