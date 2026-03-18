Venezuela: campeones del Clásico Mundial aterrizan en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El galardón del Clásico Mundial de Béisbol pasó por Tocumen tras la histórica coronación de Venezuela, generando gran interés entre viajeros y fanáticos.

El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol —ganado por Venezuela — hizo una sorpresiva escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, captando la atención de los presentes.

La presencia del galardón, símbolo de la consagración venezolana, se convirtió rápidamente en la gran atracción entre los pasajeros y transeúntes del aeropuerto, quienes no perdieron la oportunidad de fotografiarse con el histórico premio.

Previous Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Araceli León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, viajó con el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol en mano, haciendo escala en Panamá y permitiendo que fanáticos y pasajeros se tomaran fotos con el galardón. Cortesía: Tocumen. Next

El trofeo era transportado por Aracelis León, presidente de la Federación de Béisbol de Venezuela, quien se dirigía de regreso a Caracas tras la conquista del campeonato.

La selección venezolana alcanzó su primer título en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, en una final cerrada que se definió por 3-2 ante Estados Unidos, consolidando una de las mayores gestas deportivas del país.