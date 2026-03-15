Venezuela elimina al Japón de Ohtani y habrá nuevo campeón del Clásico Mundial de Béisbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Venezuela ganó 8-5 y dio el golpe sobre la mesa este sábado en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 al eliminar al Japón de Shohei Ohtani, y jugará la semifinal ante Italia, que dio la otra sorpresa de la jornada al sacar del camino a Puerto Rico.

La VI edición del Clásico Mundial de Béisbol tendrá un nuevo campeón al ser apeado el equipo japónés, que se impuso en el torneo de 2023 y es el máximo ganador del certamen con tres conquistas.

Venezuela vuelve a ser semifinalista por segunda vez, tras la edición del 2009 cuando cayó ante Corea, y este sábado no sólo tumbó a uno de los máximos favoritos en el LoanDepot Park de Miami, sino que logró su pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El otro billete por América lo alcanzó República Dominicana.

Jugadores de Venezuela celebran tras ganar este sábado, un partido del Clásico Mundial de Béisbol frente a Japón en el LoanDepot Park en Miami. EFE/ Alberto Boal

Ante 34.548 espectadores, Venezuela tomó confianza desde el primer inning cuando Ronald Acuña Jr. abrió el marcador con un jonrón entre ante el MVP de la Serie Mundial 2025, Yoshinobu Yamamoto.

Pero Japón, que venía invicto, respondió de una cuando Ohtani conectó un cuadrangular de 114 millas por hora para igualar el encuentro ante el abridor venezolano Ranger Suárez.

Venezuela volvió a tomar ventaja en la segunda entrada con Gleyber Torres, quien conectó un doble que permitió que Ezequiel Tovar anotara para el 2-1.

Japón despertó en el tercer episodio y atacó con todo a Suárez. Primero, Teruaki Sato pegó un doble, empujó la carrera de Sosuke Genda y puso a Ohtani en tercera. Luego Shota Morishita conectó un jonrón y remolcó tres carreras para devolverle la ventaja 2-5.

Yamamoto se asentó al lanzar cuatro innings en los que permitió dos carreras y ponchó a cinco. Pero Venezuela no se rindió y reaccionó ante el bullpen japonés. En el quinto anotó dos rayitas más para poner el juego 4-5, cuando Maikel García conectó un jonrón ante Chihiro Sumida con Jackson Chourio en la base.

El momento clave llegó en el sexto capítulo. Wilyer Abreu bateó un ‘bambinazo’ ante Hiromi Itoh, ganador del Premio Sawamura (la versión japonesa del Cy Young), que impulsó tres carreras, con Tovar y Torres en circulación, y que terminó por inclinar el marcador a favor de Venezuela.

El colofón del juego no pudo ser mejor para el equipo criollo. En el noveno inning Daniel Palencia dominó desde la lomita a Ohtani con un elevado para el último out y envió a su equipo a las semifinales contra Italia, partido que se jugará este lunes en Miami.

La primera semifinal del torneo se disputará este domingo entre Estados Unidos y República Dominicana, también en Miami.