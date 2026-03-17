Panamá, 17 de marzo del 2026

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    Clásico Mundial de Béisbol

    Venezuela enloquece tras clasificar a la final del Clásico

    Venezuela venció a Italia y avanzó a su primera final del Clásico Mundial, desatando celebraciones en todo el país y reacciones políticas.

    EFE
    Venezuela enloquece tras clasificar a la final del Clásico
    Jugadores de Venezuela celebran tras ganar este lunes, un partido del Clásico Mundial de Béisbol frente a Italia en el estadio LoanDepot Park en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Boal

    Toda Venezuela celebra este martes la victoria en semifinales de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Italia, que marcó un hito para los criollos al lograr clasificarse por primera vez para la final de esta competencia, en la que enfrentarán a la selección de Estados Unidos.

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    Venezuela derrota a Italia y se cita con Estados Unidos en la final del Clásico Mundial

    El festejo unió a los venezolanos, que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones, desde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta la líder opositora Maria Corina Machado.

    En X, el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) festejó el triunfo alcanzado en la noche del lunes e invitó a los jugadores a traer “ese trofeo a casa”.

    Bravo!!!! Ganamos!!!”, añadió la líder opositora y premio Nobel de la paz María Corina Machado en la misma red social.

    Igualmente, el exgobernador del estado Zulia Manuel Rosales dijo que el país suramericano se siente orgulloso de la selección de béisbol.

    El diputado opositor Henrique Capriles sostuvo que el equipo jugó frente a Italia “con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol” la identidad de Venezuela.

    La exlegisladora Delsa Solórzano agradeció a los jugadores por “esta alegría enorme”.

    Poco después del triunfo de los nacionales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que los integrantes de la selección serán recibidos como campeones.

    Gracias por llenar de alegría y orgullo a todo el país”, agregó.

    Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, felicitó a los jugadores por llegar hasta la final del Mundial de Béisbol.

    El lunes, el conjunto de Venezuela venció por 4-2 a Italia, en una semifinal jugada en el LoanDepot Park de Miami.

    El encuentro final del Clásico Mundial de Béisbol entre los locales estadounidenses y los venezolanos se disputará este martes en el mismo escenario.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al triunfo de Venezuela, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el “estado 51”.

    EFE

    Agencia de noticias


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