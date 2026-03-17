Venezuela enloquece tras clasificar a la final del Clásico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Venezuela venció a Italia y avanzó a su primera final del Clásico Mundial, desatando celebraciones en todo el país y reacciones políticas.

Toda Venezuela celebra este martes la victoria en semifinales de su equipo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Italia, que marcó un hito para los criollos al lograr clasificarse por primera vez para la final de esta competencia, en la que enfrentarán a la selección de Estados Unidos.

El festejo unió a los venezolanos, que, sin distingo de inclinación política o cargo, se sumaron a las felicitaciones, desde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hasta la líder opositora Maria Corina Machado.

En X, el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT) festejó el triunfo alcanzado en la noche del lunes e invitó a los jugadores a traer “ese trofeo a casa”.

Venezuela @TeamBeisbolVe ¡A LA FINAL DEL MUNDO! 🇻🇪⚾️



Derrotamos a Italia y ahora vamos por todo ante USA. ¡Vamos muchachos, traigamos ese trofeo a casa! 💪 pic.twitter.com/9osXli0Qyh — Un Nuevo Tiempo (@partidoUNT) March 17, 2026

“Bravo!!!! Ganamos!!!”, añadió la líder opositora y premio Nobel de la paz María Corina Machado en la misma red social.

Bravo!!!! Ganamos!!! — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 17, 2026

Igualmente, el exgobernador del estado Zulia Manuel Rosales dijo que el país suramericano se siente orgulloso de la selección de béisbol.

El diputado opositor Henrique Capriles sostuvo que el equipo jugó frente a Italia “con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol” la identidad de Venezuela.

¡BRAVO VENEZUELA!



Esta noche nuestro equipo jugó frente a Italia con el corazón, con garra y fuerza y con el talento que ha hecho del béisbol parte de nuestra identidad.



Hoy el país y los venezolanos celebramos allá y acá, los nuestros dieron un paso más en el Clásico Mundial… pic.twitter.com/VRwCOqWlrc — Henrique Capriles R. (@hcapriles) March 17, 2026

La exlegisladora Delsa Solórzano agradeció a los jugadores por “esta alegría enorme”.

Poco después del triunfo de los nacionales, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un video en sus redes sociales en el que señaló que los integrantes de la selección serán recibidos como campeones.

¡Arriba Venezuela! Nuestra Selección Nacional sigue haciendo historia al vencer a Italia y llegar a la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. Gracias por llenar de alegría y orgullo a todo el país. Mañana nos vemos en un cara a cara deportivo con EE.UU.



¡Adelante, muchachos! pic.twitter.com/EyqvhjllKD — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 17, 2026

“Gracias por llenar de alegría y orgullo a todo el país”, agregó.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, felicitó a los jugadores por llegar hasta la final del Mundial de Béisbol.

El lunes, el conjunto de Venezuela venció por 4-2 a Italia, en una semifinal jugada en el LoanDepot Park de Miami.

El encuentro final del Clásico Mundial de Béisbol entre los locales estadounidenses y los venezolanos se disputará este martes en el mismo escenario.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 16 2026, 11:14 PM ET )



Wow! Venezuela defeated Italy tonight, 4-2, in the WBC (Baseball!) Semifinal. They are looking really great. Good things are happening to Venezuela lately! I wonder … pic.twitter.com/Z0WBdfFLWo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 17, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al triunfo de Venezuela, sugiriendo de manera irónica que el país latinoamericano podría convertirse en el “estado 51”.