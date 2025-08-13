Panamá, 13 de agosto del 2025

    TENIS

    Venus Williams recibe una invitación del US Open para el cuadro individual a los 45 años

    EFE
    Venus Williams volverá a jugar el US Open luego de dos años de ausencia. Tomada de: wtatennis.com

    La tenista estadounidense Venus Williams recibió una invitación (‘wild-card’) para participar en la categoría de individuales del próximo Abierto de Estados Unidos, cuyos cuadros principales se disputan del 24 de agosto al 7 de septiembre, informó este miércoles la Federación de Tenis de Estados Unidos.

    La tenista de 45 años, doble campeona del último Grand Slam del año en individuales (2000 y 2001), competirá además en el dobles mixto (19 y 20 de agosto) junto a su compatriota Reilly Opelka.

    Williams regresó a las pistas el mes pasado compitiendo en el dobles del torneo de Washington (ATP y WTA 500). Supuso su vuelta tras 16 meses desde su último partido oficial y casi dos años después de su última victoria.

    La mayor de las hermanas Williams también participó este mes en el Masters 1.000 de Cincinnati, cayendo en primera ronda de individuales ante la española Jéssica Bouzas.

    La última participación en el Abierto de Estados Unidos de Venus Williams, que hasta su regreso en Washington figuraba como jugadora ‘inactiva’ por la WTA, fue en 2023, cuando perdió en primera ronda. Su victoria más reciente en este torneo fue en 2019.

    EFE

    Agencia de noticias

