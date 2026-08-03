Veraguas, líder de la conferencia oeste de LPF tras remontar con doblete de Hernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El espigado y joven delantero Carlos Hernández marcó un doblete en el segundo tiempo para darle a Veraguas United su primer triunfo del Apertura 2026

El Veraguas United vino de atrás para conseguir su primera victoria del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al derrotar 2-1 a Universitario en el estadio Aristocles “Toco” Castillo, un resultado que le permitió escalar al liderato de la Conferencia Oeste con cuatro puntos tras las dos primeras jornadas.

El encuentro cerró el fin de semana de las Patronales de Santiago con una aceptable asistencia de público, que presenció un partido de dos caras para el conjunto veragüense. Durante la primera mitad, el equipo local sufrió para encontrar claridad en la mitad del campo y careció de un conductor que organizara el juego, situación que provocó constantes imprecisiones y pocas posesiones prolongadas.

Aun así, Ramsés de León intentó generar peligro en varias ocasiones, aunque sin la precisión necesaria para comprometer la portería defendida por el argentino Gianfranco Cao. Por el lado visitante, los envíos diagonales encontraron con frecuencia a Uziel Maltez e Iván Anderson, quienes fueron las principales amenazas sobre el arco del costarricense Berny Araya.

Universitario encontró recompensa a su mejor momento al minuto 39. Iván Anderson ingresó al área y el árbitro sancionó una falta en una acción que dejó dudas por la aparente ausencia de contacto. El propio internacional panameño ejecutó el penal y no falló, repitiendo la efectividad que había mostrado en la primera jornada, cuando también convirtió desde los once pasos en la derrota frente al San Francisco en Penonomé.

La respuesta de Veraguas llegó tras el descanso y tuvo como protagonista a Carlos Hernández. El atacante, uno de los jugadores que quedó fuera de la convocatoria final de la selección sub-20 de Panamá que disputó el Mundial de Chile 2025, ingresó y firmó una actuación memorable al marcar los dos primeros goles de su carrera en la LPF.

Formado en las categorías del CAI de La Chorrera y con un paso reciente por el Racing Club de Montevideo, Hernández igualó las acciones al minuto 53 tras aprovechar un balón dentro del área. Dieciocho minutos después volvió a aparecer para completar la remontada con el definitivo 2-1, desatando la celebración de la afición local.

¡Triunfo de Veraguas United! 🔥 Con un doblete de Carlos Herández, Veraguas United FC se impuso 2-1 a CD Universitario, en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. ⚽🇵🇦 pic.twitter.com/zQgzVqhasy — Somos Fox Panamá (@SomosFox_PA) August 3, 2026

En la recta final del compromiso, Veraguas administró la ventaja con orden, aunque debió exigirse para contener los intentos de reacción de Universitario.

Uno de los hechos curiosos de la noche lo protagonizó Joel Clarke. El futbolista de Universitario disputó toda la segunda mitad con una camiseta sin número, luego de que la que utilizó durante el primer tiempo, con el dorsal 8, se rompiera. El reglamento permite este tipo de modificaciones siempre que sean autorizadas por el cuerpo arbitral.

En el plano individual, el prospecto Estevis López tuvo un partido discreto ante la falta de manejo de Veraguas en la primera parte. El extremo de 16 años contó con pocas oportunidades para desequilibrar en ofensiva y debió enfocarse en el trabajo defensivo y el desgaste sin balón para ayudar a sostener la ventaja. Miguel Camargo destacó como el principal generador de fútbol desde el sector izquierdo, mientras que el experimentado Gabriel Torres volvió a ingresar desde el banquillo en la segunda parte por segundo encuentro consecutivo.

Con este resultado, Veraguas United suma cuatro puntos y se coloca como líder de la Conferencia Oeste gracias al empate conseguido en la primera fecha ante el CAI y esta victoria frente a Universitario. El conjunto veragüense afrontará ahora dos compromisos consecutivos como visitante, primero frente a Unión Coclé en Penonomé y posteriormente contra Herrera FC en Parita.

Universitario, por su parte, permanece en el último lugar de la conferencia sin unidades. En las próximas jornadas enfrentará al CAI y posteriormente disputará el derbi coclesano como local.

La segunda jornada del Apertura 2026 concluirá este lunes con el duelo entre CAI y Herrera FC en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez, mientras que Unión Coclé también celebró este fin de semana al imponerse 2-1 sobre San Francisco para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Oeste.