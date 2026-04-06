Panamá, 06 de abril del 2026

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    Béisbol

    Veraguas manda en la serie y acaricia la clasificación

    Los Indios lideran 2-0 la serie ante Chiriquí en la ronda de ocho del torneo Mayor.

    Humberto Cornejo
    Veraguas manda en la serie y acaricia la clasificación
    La ofensiva chiricana ha producido 15 carreras en los dos primeros encuentros. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Veraguas dio un golpe de autoridad en la carretera y quedó a un paso de avanzar a la siguiente fase en la ronda de ocho del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras imponerse en sus dos primeros compromisos ante Chiriquí en el estadio Kenny Serracín.

    La novena veragüense selló su segunda victoria el domingo 5 de abril con marcador de 7-4, respaldando el triunfo inicial de 8-3 en el arranque de la serie. Con este resultado, Veraguas lidera 2-0 un enfrentamiento pactado al mejor de cinco partidos y regresa a casa con la oportunidad de liquidar la llave.

    El desempeño colectivo, tanto desde el montículo como en la producción ofensiva en momentos clave, ha sido determinante para que Veraguas logre imponerse como visitante, una condición que suele marcar diferencias en este tipo de series cortas.

    En contraste, la serie entre Panamá Oeste y Darién se encuentra igualada 1-1. Luego de una contundente victoria de los “vaqueros” por 9-2 en el primer juego, Darién reaccionó con un triunfo de 6-2 en el estadio Mariano Rivera, arrebatando la ventaja de local y equilibrando el enfrentamiento.

    Por su parte, Herrera y Bocas del Toro también comenzaron sus respectivas series con el pie derecho. Los herreranos superaron 3-2 a Colón en el estadio Roberto Mariano Bula, en un duelo cerrado que se definió por detalles.

    Mientras tanto, Bocas del Toro mostró solidez desde el pitcheo al blanquear 4-0 a Coclé en el estadio Calvin Byron.

    La jornada de este lunes continúa con dos compromisos clave: Bocas del Toro volverá a recibir a Coclé en el Calvin Byron, mientras que Herrera enfrentará nuevamente a Colón en el Roberto Mariano Bula. Ambos encuentros están programados para iniciar a las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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