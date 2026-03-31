Veraguas pierde en episodios extras y Los Santos gana en Puerto Armuelles tras sanciones de Fedebeis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Chiriquí le propinó derrotas este domingo a Los Santos y ayer, lunes a Veraguas.

La jornada del lunes en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 estuvo marcada tanto por lo deportivo como por las repercusiones disciplinarias tras los incidentes ocurridos el pasado sábado en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, donde la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) impuso sanciones a jugadores y cuerpo técnico de las novenas de Veraguas y Los Santos.

En su comunicado oficial, Fedebeis anunció suspensiones de cuatro partidos para los veragüenses Erick Murdock, Jonathan Amaya, Dixon González y Javier Reina, así como para los santeños Ismael Velasco y Yeison Austin, todos involucrados en los altercados. La sanción más severa recayó sobre el pelotero Juan Aizprúa, quien fue castigado con cuatro años de inhabilitación tras protagonizar una agresión con bate contra Austin. Además, el director Abdiel Ramos recibió una suspensión de 15 partidos.

Con este contexto aún fresco, Veraguas saltó al terreno del estadio Omar Torrijos para enfrentar a Chiriquí en un duelo que terminó siendo un duro golpe para sus aspiraciones. Los veragüenses dejaron escapar una ventaja en entradas finales y cayeron 6-4 en once episodios.

Antes del partido hubo una intención de peloteros veragüenses de no salir a jugar en modo de protesta tras la detención provisional de Aizprúa luego de una audiencia ante un juez de Garantías.

El partido fue un vaivén de emociones. Chiriquí tomó la delantera en la parte alta del quinto episodio gracias a un sencillo de Jeffer Patiño al jardín central y un rodado de Erasmo Caballero que derivó en jugada de selección, ambos productores de carrera. Sin embargo, Veraguas reaccionó en la baja de ese mismo inning, igualando el marcador a dos con imparables consecutivos, incluyendo uno remolcador de Edder Cerceño.

Tras nueve completos fue necesario jugar episodios extras en el Omar Torrijos.

Chiriquí retomó la ventaja 4-2 en la parte alta del décimo tras una jugada de selección forzada provocada por Ariel Serrano ante los lanzamientos de Juan Martínez, que permitió anotar dos carreras. No obstante, Veraguas volvió a responder en la baja del episodio con un oportuno sencillo de Carlos Quintero que emparejó las acciones.

Finalmente, Chiriquí encaminó su victoria en la undécima entrada con un imparable de Amador Rojas que remolcó dos carreras, sellando el 6-4.

Con este resultado, Chiriquí se mantiene en la cima de la tabla con marca de 10-5, igualado con Bocas del Toro, mientras que Veraguas cae al séptimo lugar con récord de 7-6 y dos partidos pendientes.

Por su parte, Los Santos consiguió una importante victoria 7-4 sobre Chiriquí Occidente en el estadio Glorias Deportivas Baruenses.

El equipo santeño abrió el marcador en la parte alta del cuarto inning con un doble productor de José Palomino. Sin embargo, Occidente respondió de inmediato en la baja del episodio, tomando ventaja 3-2 gracias a un sencillo de Víctor Acosta que impulsó dos carreras y un doble de Andrés Araúz que trajo otra al plato.

La reacción de Los Santos no tardó en llegar. En el quinto capítulo, Michael Mendoza conectó un sencillo que empujó dos carreras y Darian García añadió una más con elevado de sacrificio, dándole la ventaja definitiva de 5-3 a su equipo.

Con este triunfo, Los Santos mejora su récord a 7-7 y se ubica en la novena posición del campeonato, en una tabla cada vez más apretada, mientras las sanciones y el rendimiento en el terreno continúan marcando el rumbo del torneo.