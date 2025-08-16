Veraguas quiere afianzarse en la cima y Plaza Amador mantener su paso perfecto en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 16 de agosto continúa la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol con dos partidos que prometen mover la aguja en los primeros puestos de ambas conferencias. A primera hora, el Veraguas United, líder actual de la Conferencia Oeste, recibe al San Francisco, actual subcampeón y escolta en la conferencia, en el Estadio Arístocles “Toco” Castillo de Santiago. En el cierre de la velada sabatina, el Plaza Amador se enfrentará a un inspirado Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza de Metropark.

Veraguas United FC: la revelación del torneo que ha puesto a soñar al corazón del interior

Para aquel que no sigue muy de cerca la liga local, y tampoco a los equipos del interior, lo que está haciendo el Veraguas United FC en este inicio de campeonato parecerá una sorpresa. Para sus seguidores y conocedores, sin embargo, todo lo contrario. El Veraguas United es un onceno que lleva ya buen tiempo jugando juntos, desarrollando una idea de juego concreta y una sólida identidad futbolística.

Los santiagueños han capturado 10 de los primeros 12 puntos disputados, pero estuvieron a tan solo un suspiro de tener una marca perfecta. En la primera jornada golearon al Herrera FC en casa (4-1), en la segunda derrotaron al Atlético Nacional de visitante (0-2), en la tercera empataron también fuera de casa con el Club Deportivo Universitario (1-1), que igualó sobre el final del partido, y el lunes pasado derrotaron por la mínima (1-0) al Club Atlético Independiente (CAI) en casa.

Después de esta fecha, habrá receso por el Juego de las Estrellas y luego la rueda contra rivales de la otra conferencia. Ahí Veraguas debe aprovechar la inestabilidad de los equipos del Este no llamados Plaza Amador para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

De poder hacerlo, podría pintar un panorama interesante para el resto del torneo. Para el desarrollo del fútbol panameño, que Veraguas llegue a una final sería muy positivo.

San Francisco FC: cómo recuperarse de un gran golpe en tiempo récord

En la previa al inicio del Torneo Clausura 2025, la pregunta en la mente de todos era la siguiente: ¿cómo se recuperará el San Francisco de la humillación de la final del Torneo Apertura 2025?

Tras derrotar en la primera fecha al recién ascendido Atlético Nacional, la derrota en la segunda fecha contra Universitario encendió las alarmas de que quizás aún quedaban secuelas dentro del equipo.

Las últimas dos jornadas, sin embargo, los monjes se han encargado de poco a poco silenciar los murmullos con dos victorias con carácter y solvencia en el derbi chorrerano contra Independiente (3-2) y contra Herrera de visitante (0-1). Poco a poco, el San Francisco se ha ido posicionando para hacer otro intento por el título local nuevamente.

El gran sueño centroamericano del Plaza Amador

Cuando el Plaza Amador salió campeón en el Torneo Apertura 2025, nadie se sorprendió. El que dice no estar sorprendido con lo que está haciendo en la actualidad, sin embargo, se está mintiendo a sí mismo.

Plaza Amador no ha perdido en sus últimos doce partidos desde el 12 de abril. De esos 12 partidos sin perder, 11 han sido victorias, que incluyen dos triunfos en las últimas dos semanas en Costa Rica (1-2 contra el bicampeón centroamericano Alajuelense) y en Guatemala (3-5 contra Antigua, el actual campeón de Guatemala).

En el ámbito local, el león no ha cedido, continuando el dominio que lo llevó a sentarse en el trono unos meses atrás. En la primera fecha goleó al Árabe Unido (1-4) y en la segunda remontó contra el Tauro (3-1). En la tercera y cuarta fue retado un poco más, por UMECIT (0-2) y Alianza (2-3), pero igual ganó, manteniendo puntaje perfecto en la LPF.

Reforzándose con jugadores de la talla y calidad de Eric Davis, Ricardo Phillips Jr. y Harold Cummings, Plaza Amador ha demostrado que sus intenciones de llevarse tanto la Copa Centroamericana como el Torneo Clausurason serias. Si sigue jugando en este nivel, no hay nada que le impida soñar en grande.

Un Sporting San Miguelito silbando por lo bajo intenta meterse en la lucha grande

Cuando compartes conferencia con tres de los equipos más grandes de Panamá como lo son el Árabe Unido, Tauro y Plaza Amador, es fácil pasar desapercibido y ese es exactamente el caso del Sporting San Miguelito. Lo que el equipo capitalino ha logrado en las últimas semanas, sin embargo, debería empezar a llamar la atención.

Tras perder sus primeros dos partidos del Torneo Clausura, contra UMECIT (0-1) y Alianza (2-1), los académicoshan hilado cuatro partidos consecutivos sin perder. En LPF superaron al Tauro (2-0) y empataron con el Árabe Unido (0-0).

El Sporting San Miguelito, sin embargo, también clasificó a la Copa Centroamericana por ser el mejor ubicado en la tabla acumulada que no fue campeón. En ese torneo, debutó viajando a Guatemala donde igualó con Municipal 1-1, el histórico club donde hizo carrera Jaime Penedo, y hasta tuvo para ganarlo.

En su segundo partido en el certamen, este miércoles que pasó, derrotó al Diriangén nicaragüense (2-1) con goles de Ángel Valencia y Ramsés De León. Actualmente se ubica empatado en el segundo lugar de su grupo con un partido menos y altas chances de avanzar a los cuartos de final.

Los académicos están acostumbrados a pasar desapercibidos, pero por algo están donde están actualmente. Si lograran darle un golpe al Plaza Amador, con ambos pensando en sus respectivos compromisos regionales de la próxima semana, se podría perfilar para pelear por el título.

Lo que está en juego

Veraguas United FC y el San Francisco entran al partido del sábado con 10 y 9 puntos, respectivamente. Si el Veraguas gana, se aleja un poco de sus rivales en la Conferencia Oeste. De ganar el San Francisco, superaría a los santiagueños y asumiría el liderato.

En la Conferencia Este, Plaza Amador llega al partido con 12 puntos y el Sporting San Miguelito con 4. Si gana el Plaza, la brecha con el resto crece. En caso de que salga triunfador el Sporting, se pondría en segundo lugar momentáneamente(empatado con UMECIT que juega el lunes) y haría lucir mortal al Plaza, permitiendo al resto soñar con alcanzarlo.

El partido entre Veraguas United y San Francisco está programado para iniciar a las 6:00 p.m. en el Toco Castillo, mientras que Plaza Amador y el Sporting San Miguelito se verán las caras a las8:15 p.m. en el COS Sports Plaza.